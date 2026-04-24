Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Fold yakında geliyor: İşte ilk detaylar

    Xiaomi, Xiaomi 17 serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Katlanabilir rekabetine dahil olacak Xiaomi 17 Fold modeli ilk kez ortaya çıktı. Peki cihazla ilgili ilk detaylar neler?

    Xiaomi 17 Fold yakında geliyor: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar, uzun süredir hayatımızda olsa da, ana akım modellerin yerini alabilmiş değil. Üreticiler ise, yalnızca tasarım değil donanım tarafında da fark yaratmaya çalışıyor. Bu noktada Xiaomi'nin Xiaomi 17 Fold modeliyle önemli bir strateji değişikliğine gidebileceği konuşuluyor.

    Xiaomi 17 Fold geliyor

    Sızıntılara göre Xiaomi, yeni bir yatay katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Henüz cihazın kesin adı netleşmiş değil. Ancak Xiaomi 17 Fold, Mix Fold 5 veya Mix Fold 6 isimlerinden biriyle piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Cihazın şirket içinde "Lhasa" kod adıyla geliştirildiği ve Q18 model numarasıyla anıldığı sızdırıldı.

    Ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise işlemci tarafında. Sızıntılara göre cihaz, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci, daha önce Xring O1 ile başlayan şirket içi çip geliştirme sürecinin devamı niteliğinde. Xiaomi'nin bu hamlesi, Apple ve Samsung benzeri dikey entegrasyon stratejisine daha fazla yaklaşmak istediğini gösteriyor.

    Öte yandan cihazın çıkış takviminde bir değişiklik olduğu konuşuluyor. Daha önce ertelendiği öne sürülen modelin, güncel bilgilere göre temmuz ayı başlarında tanıtılması bekleniyor. Üstelik seriye eklenecek tek model Fold eğil. Aynı dönemde şirketin Xiaomi 17 Max modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu cihazın 6.9 inç düz OLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi üst seviye özelliklerle gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca yaklaşık 8000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da söylentiler arasında. Kamera tarafında ise 200 MP ana sensörün yanı sıra ultra geniş açı ve periskop telefoto lenslerin yer alacağı iddia ediliyor. 

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum