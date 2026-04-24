Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar, uzun süredir hayatımızda olsa da, ana akım modellerin yerini alabilmiş değil. Üreticiler ise, yalnızca tasarım değil donanım tarafında da fark yaratmaya çalışıyor. Bu noktada Xiaomi'nin Xiaomi 17 Fold modeliyle önemli bir strateji değişikliğine gidebileceği konuşuluyor.

Xiaomi 17 Fold geliyor

Sızıntılara göre Xiaomi, yeni bir yatay katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Henüz cihazın kesin adı netleşmiş değil. Ancak Xiaomi 17 Fold, Mix Fold 5 veya Mix Fold 6 isimlerinden biriyle piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Cihazın şirket içinde "Lhasa" kod adıyla geliştirildiği ve Q18 model numarasıyla anıldığı sızdırıldı.

Ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise işlemci tarafında. Sızıntılara göre cihaz, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci, daha önce Xring O1 ile başlayan şirket içi çip geliştirme sürecinin devamı niteliğinde. Xiaomi'nin bu hamlesi, Apple ve Samsung benzeri dikey entegrasyon stratejisine daha fazla yaklaşmak istediğini gösteriyor.

Öte yandan cihazın çıkış takviminde bir değişiklik olduğu konuşuluyor. Daha önce ertelendiği öne sürülen modelin, güncel bilgilere göre temmuz ayı başlarında tanıtılması bekleniyor. Üstelik seriye eklenecek tek model Fold eğil. Aynı dönemde şirketin Xiaomi 17 Max modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu cihazın 6.9 inç düz OLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi üst seviye özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Redmi K Pad 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün önce eklendi

Ayrıca yaklaşık 8000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da söylentiler arasında. Kamera tarafında ise 200 MP ana sensörün yanı sıra ultra geniş açı ve periskop telefoto lenslerin yer alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 17 Fold yakında geliyor: İşte ilk detaylar

