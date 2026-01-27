Giriş
    Xiaomi 17 Max, 200 MP ana kameraya sahip olacak

    Xiaomi, 17 serisini büyük bataryaya sahip yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Telefonun 8.000 mAh'lik devasa bataryanın yanında 200 MP ana kameraya sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi 17 Max, 200 MP ana kameraya sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 serisini büyük bataryaya sahip yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Xiaomi 17 Max isimli model, 8.000 mAh kapasiteli bataryasıyla, pil ömrü konusunda iddialı olacak. Cihazın kamera tarafında Xiaomi 17’ye benzer bir kurulum sunması bekleniyordu. Ancak Çin’den gelen yeni bir sızıntı, 17 Max’in kamera konusunda daha iddialı olacağını ortaya koyuyor.

    Xiaomi 17 Max kamera özellikleri

    Weibo’da paylaşımlar yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Xiaomi 17 Max, 1/1.4 inç boyutunda 200 MP Samsung ISOCELL HPE ana kamera ile gelecek. Bu sensöre, 1/1.953 inçlik 50 MP Sony IMX8 serisi periskop telefoto kamera eşlik edecek. Ayrıca cihazda 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens de bulunacak.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Xiaomi 17 modelinde ana kamera, telefoto ve ultra geniş açılı olmak üzere üç adet 50 MP sensör yer alıyor. Sızıntıda ayrıca Xiaomi’nin kamera tarafında Leica ile olan iş birliğini bu modelde de sürdüreceği belirtiliyor.

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, Xiaomi 17 Max 6,8 inç büyüklüğünde ekran ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek. 8.000 mAh’lik bataryanın ise 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

    Pro olmayan bir model olduğu için Xiaomi 17 Max’in, Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max’te yer alan arka taraftaki ikinci ekrana sahip olmayacağı ifade ediliyor. Bunun yerine, arka tasarımının standart Xiaomi 17’ye benzemesi bekleniyor.

    Xiaomi 17 Max’in 2026’nın ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazın küresel pazara çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Xiaomi’nin uluslararası pazarda yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerini sunması bekleniyor.

