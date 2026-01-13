Xiaomi 17 Max devasa batarya ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Batarya teknolojilerinde uzun kullanım sürelerine yönelik halen bir devrim gerçekleşmeyince üreticiler yavaş yavaş büyük batarya seçeneğine geçiş yapmaya başladı. Özellikle üst seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlarda 6000mAh ve üzeri kapasiteler görebiliyoruz.

Xiaomi 17 Max büyük geliyor

Geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanan Xiaomi bu kez batarya tarafına odaklanıyor. 8000mAh batarya ve 100W hızlı şarj ile telefonun en az iki günü çıkarması bekleniyor.

50W kablosuz şarj ile de sınıfındaki en hızlı şarj olan telefonlardan birisi haline gelecek Xiaomi 17 Max ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti sayesinde performanstan da ödün vermeyecek. 6.8 ya da 6.9 inçlik OLED ekrana sahip olması beklenen cihazın ekran çerçeveleri de oldukça ince tasarlanacak.

Xiaomi 17 modelinde yer alan OmniVision Light Fusion 950 aba sensörünün koruyan telefonun fotoğrafçılık yetenekleri de epey iyileştirilmiş. Kaynaklar Xiaomi 17 Ultra modelinden sonra serinin en iyisinin Xiaomi 17 Max olacağını belirtiyor. Xiaomi Nisan ayında Çin’de gerçekleştireceği bir lansman ile yeni modelini tanıtacak.

