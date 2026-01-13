Giriş
    Xiaomi 17 Max devasa batarya ile geliyor

    Xiaomi 17 Max akıllı telefon modeli seride Ultra ile yarışabilecek kadar iddialı özelliklerle donatılacak. Özellikle yüksek batarya kapasitesi rekabette avantaj sağlayacak.

    Xiaomi 17 Max Tam Boyutta Gör
    Batarya teknolojilerinde uzun kullanım sürelerine yönelik halen bir devrim gerçekleşmeyince üreticiler yavaş yavaş büyük batarya seçeneğine geçiş yapmaya başladı. Özellikle üst seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlarda 6000mAh ve üzeri kapasiteler görebiliyoruz.

    Xiaomi 17 Max büyük geliyor

    Geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanan Xiaomi bu kez batarya tarafına odaklanıyor. 8000mAh batarya ve 100W hızlı şarj ile telefonun en az iki günü çıkarması bekleniyor.

    50W kablosuz şarj ile de sınıfındaki en hızlı şarj olan telefonlardan birisi haline gelecek Xiaomi 17 Max ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti sayesinde performanstan da ödün vermeyecek. 6.8 ya da 6.9 inçlik OLED ekrana sahip olması beklenen cihazın ekran çerçeveleri de oldukça ince tasarlanacak.

    Xiaomi 17 modelinde yer alan OmniVision Light Fusion 950 aba sensörünün koruyan telefonun fotoğrafçılık yetenekleri de epey iyileştirilmiş. Kaynaklar Xiaomi 17 Ultra modelinden sonra serinin en iyisinin Xiaomi 17 Max olacağını belirtiyor. Xiaomi Nisan ayında Çin’de gerçekleştireceği bir lansman ile yeni modelini tanıtacak.

