    Xiaomi 17 Max duyuruldu: Dev ekran ve bataryayla bu ay geliyor

    Xiaomi, uzun zamandır beklenen telefonu Xiaomi 17 Max'i büyük düz ekran ve yüksek pil ömrü gibi temel özellikleriyle duyurdu. Yeni amiral gemisi, bu ay içinde piyasaya sürülecek.

    Xiaomi, bu ayın sonlarında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Max'in resmi tanıtımını yapmaya başladı. Paylaşılan görseller, telefonun tasarımına ve bazı önemli yükseltmelerine dair erken bir bakış sunuyor. Cihaz, standart Xiaomi 17'ye kıyasla pil ömrünü, kamera donanımını ve genel performansı iyileştirirken, üst düzey büyük ekran deneyimi sunmaya odaklanıyor.

    Xiaomi 17 Max özellikleri nasıl olacak?

    Xiaomi 17 Max, 6.9 inç düz ekran ve Xiaomi 15 serisine benzer bir tasarımla geliyor. Resmi görseller, arka panele sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş yuvarlak kamera modülünü gösterirken, telefonun seramik veya karbon fiberden ilham alan kaplama gibi üst düzey malzemeler sunan modellerinin de olacağı da söyleniyor. Xiaomi, cihaz için siyah, mavi ve beyaz renk seçeneği sunacak.

    Lu Weibing, 17 Max'i yalnızca daha büyük bir telefon değil, standart Xiaomi 17'nin tamamen geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor.

    Xiaomi 17 Max'in 1.5K 120Hz LTPO panele sahip olması bekleniyor. Simetrik çift hoparlör, gelişmiş su geçirmezlik ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama birimi diğer özellikler arasında.

    Xiaomi 17 Max, markanın bugüne kadarki en yüksek batarya kapasitesi sunan telefonu olacak. Cihazın 8000mAh bataryası, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra PPS uyumluluğu ile 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

    Kamera sisteminin de önemli yükseltmeler alması bekleniyor. Bunlar arasında, 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP serisi ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto lens yer alıyor. Leica markasının görüntüleme sisteminin bir parçası olarak kalması bekleniyor.

    Xiaomi 17 Max fiyatı ne kadar olacak?

    Xiaomi 17 Max’in fiyatının 765 dolar olması bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

