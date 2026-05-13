Xiaomi 17 Max duyuruldu: Dev ekran ve bataryayla bu ay geliyor

Xiaomi 17 Max özellikleri nasıl olacak?
Lu Weibing, 17 Max'i yalnızca daha büyük bir telefon değil, standart Xiaomi 17'nin tamamen geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor.
Xiaomi 17 Max'in 1.5K 120Hz LTPO panele sahip olması bekleniyor. Simetrik çift hoparlör, gelişmiş su geçirmezlik ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama birimi diğer özellikler arasında.
Xiaomi 17 Max, markanın bugüne kadarki en yüksek batarya kapasitesi sunan telefonu olacak. Cihazın 8000mAh bataryası, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra PPS uyumluluğu ile 50W kablosuz şarjı destekleyecek.
Kamera sisteminin de önemli yükseltmeler alması bekleniyor. Bunlar arasında, 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP serisi ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto lens yer alıyor. Leica markasının görüntüleme sisteminin bir parçası olarak kalması bekleniyor.
Xiaomi 17 Max fiyatı ne kadar olacak?
Xiaomi 17 Max'in fiyatının 765 dolar olması bekleniyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.