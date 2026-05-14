Xiaomi 17 Max, kamera ve batarya gücüyle rakiplerini ezmeye geliyor

200MP kamera, 8000 mAh batarya, 6.9 inç Super Pixel ekran
Xiaomi 17 Max modeli, Xiaomi 17 Pro Max ile aynı ekranı paylaşacak. 6.9 inç “Super Pixel" olarak adlandırılan ekran, 1.5K çözünürlük sağlıyor ve OLED panellerden daha az güç tüketirken neredeyse 2K görsel keskinlik sağlayan yeni RGB alt piksel düzenlemesini kullanıyor. Ekranın ayrıca, daha iyi parlaklık verimliliği ve daha düzgün renkler için yeni kırmızı ışık yayan malzeme kullanması bekleniyor.
Kameraya gelince, Xiaomi 17 Max, markanın ilk Leica destekli 200 megapiksel ana kamerasına sahip olacak. Kurulumun, çoklu aralık fotoğrafçılığı için 50 megapiksel 3x periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş sensör içermesi bekleniyor.
Xiaomi 17 Max’in kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci olacak. Xiaomi, işlemcinin amiral gemisi seviyesinde oyun ve çoklu görev performansı sunmak üzere tasarlandığını söylüyor. Şirket ayrıca, ısı yönetimini ve kamera modülü yerleşimini iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeniden tasarlanmış iç düzenden de bahsetti.
Xiaomi 17 Max'in 21 Mayıs'ta Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Renk seçenekleri arasında mavi, beyaz ve siyah olacak.
