Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Max, kamera ve batarya gücüyle rakiplerini ezmeye geliyor

    Xiaomi, bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 17 Max hakkında daha fazla ayrıntı açıklamaya başladı. Yeni model, pil ömrü, ekran kalitesi ve kamerasıyla öne çıkacak.

    xiaomi 17 max kamera ve batarya özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Max, Mayıs ayı sonlarına doğru tanıtılacak. Lansmana yaklaşırken, cihazın birkaç özelliği daha resmileşti. Xiaomi, cihazın pil ömrüne, ekran kalitesine ve amiral gemisi seviyesinde fotoğrafçılığa odaklanacağını belirtiyor. Tanıtımlar ayrıca Xiaomi'nin büyük ekranlı premium akıllı telefon kategorisine daha güçlü bir dönüş yapacağına işaret ediyor.

    200MP kamera, 8000 mAh batarya, 6.9 inç Super Pixel ekran

    Xiaomi 17 Max özellikleri resmi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Max'in en büyük özelliklerinden biri büyük kapasiteli bataryası. Xiaomi, ilk kez bir akıllı telefonunda 8000 mAh batarya kullanıyor. Bu bataryanın 100W kablolu şarjın yanı sıra 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Xiaomi, yeni silikon-karbon pil teknolojisini kullanarak daha büyük pil kapasitesine rağmen gövdeyi ince tutmayı başarmış.

    Xiaomi 17 Max modeli, Xiaomi 17 Pro Max ile aynı ekranı paylaşacak. 6.9  inç “Super Pixel" olarak adlandırılan ekran, 1.5K çözünürlük sağlıyor ve OLED panellerden daha az güç tüketirken neredeyse 2K görsel keskinlik sağlayan yeni RGB alt piksel düzenlemesini kullanıyor. Ekranın ayrıca, daha iyi parlaklık verimliliği ve daha düzgün renkler için yeni kırmızı ışık yayan malzeme kullanması bekleniyor.

    Kameraya gelince, Xiaomi 17 Max, markanın ilk Leica destekli 200 megapiksel ana kamerasına sahip olacak. Kurulumun, çoklu aralık fotoğrafçılığı için 50 megapiksel 3x periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş sensör içermesi bekleniyor.

    Xiaomi 17 Max’in kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci olacak. Xiaomi, işlemcinin amiral gemisi seviyesinde oyun ve çoklu görev performansı sunmak üzere tasarlandığını söylüyor. Şirket ayrıca, ısı yönetimini ve kamera modülü yerleşimini iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeniden tasarlanmış iç düzenden de bahsetti.

    Xiaomi 17 Max'in 21 Mayıs'ta Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Renk seçenekleri arasında mavi, beyaz ve siyah olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses yalıtımı en iyi arabalar skechers nasıl okunur en sorunsuz bmw modeli ev proje çizimi kamber ayarını kim yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum