    Xiaomi 17 Max tanıtıldı: 8.000 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve fazlası

    Xiaomi bugün düzenlediği lansmanda, yeni amital gemisi modeli Xiaomi 17 Max’i tanıttı. Xiaomi'nin bugüne kadarki en büyük bataryalı telefonu olan 17 Max neler sunuyor?

    Xiaomi bugün düzenlediği lansmanda, yeni amital gemisi modeli Xiaomi 17 Max’i tanıttı. Xiaomi'nin bugüne kadarki en büyük bataryalı telefonu olan 17 Max, güçlü donanımı ve rekabetçi fiyatıyla iddialı geliyor.

    Xiaomi 17 Max neler sunuyor?

    Xiaomi 17 Max, 6,9 inçlik düz LTPO OLED ekran ile geliyor. Ultra ince 1,28 mm çerçeveleri ve yuvarlatılmış köşeleri olan ekran, 2K çözünürlük sunarken standart panellere göre daha az enerji harcıyor. Ekran ayrıca, 1Hz’den 120Hz’e kadar değişen yenileme hızı, 3.500 nit maksimum parlaklık ve DC benzeri veya 2160Hz PWM karartma modları sunuyor.

    Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan cihaz, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama ile destekleniyor. 5.500 mm²’lik buhar odası soğutma sistemi, uzun oyun seanslarında stabil performans sağlıyor.

    Xiaomi 17 Max, Leica markalı üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Ana kamera 200 MP HP9 sensöre sahip ve Xiaomi’nin ultra yüksek geçirgenlikli piramit kaplamasını kullanıyor. Ayrıca 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto kamera (3x optik zoom, 6x kayıpsız zoom, 15 cm makro desteği) cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. 

    8.000 mAh kapasiteli devasa piliyle dikkat çeken cihaz, Xiaomi’nin Jinshajiang batarya teknolojisini kullanıyor. %16 silikon içerine sahip batarya, 894 Wh/L enerji yoğunluğu sunuyor. Telefon, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip. Ayrıca 100W PPS şarj protokolü ile uyumlu. Daha hızlı ve verimli şarj için Xiaomi, Surge P3 hızlı şarj çipi ve Surge G2 pil yönetim çipini kullandığını belirtiyor.

    Diğer özellikler arasında stereo çift hoparlörler, 3D ultrasonik parmak izi sensörü, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1, ters kablosuz şarj ve IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

    Xiaomi 17 Max fiyatı

    Xiaomi 17 Max, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile çalışıyor. Beyaz, gök mavisi ve piksel siyahı renk seçenekleriyle satışa sunulan cihazın fiyatları şöyle:

    • 12GB RAM + 256GB depolama: 4.299 yuan (630 $)
    • 16GB RAM + 256GB depolama: 4.599 yuan (675 $)
    • 12GB RAM + 512GB depolama: 4.899 yuan (720 $)
    • 16GB RAM + 512GB depolama: 5.299 yuan (780 $)

     Xiaomi 17 Max özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 1200 x 2608 piksel, 120Hz, 3500 nit (pik), HDR10+,  LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 
    • Bellek: 12GB / 16GB  RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.1)
    • Arka kamera: 200 MP, f/1.7 (birincil) + 50 MP, f/2.4, 70mm, 3x zum (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.4 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.2
    • Batarya: 8.000 mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, kızılötesi sensör
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlör (Dolby Atmos), IP68 suya ve toza dayanıklılık
    • İşletim sistemi:  Android 16, HyperOS
    • Boyutlar ve ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8.2 mm, 219 gr
