    Xiaomi 17 Max yakında geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi 17 Max için çıkış tarihi netleşmeye başladı. Yeni sızıntıya göre cihaz, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak ve hem büyük ekran hem de dev bataryasıyla geliyor.

    Xiaomi'nin uzun süredir gündemde olan Xiaomi 17 Max modeli için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi 17 serisine eklenecek son modelin çıkış takvimi ve özellikleri ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi 17 Max'in Çin'de Mayıs ayının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 

    Xiaomi 17 Max Mayıs sonunda geliyor

    Yeni bilgiler, cihazın teknik özelliklerini de büyük ölçüde doğruluyor. Xiaomi 17 Max, ön yüzünde 6.9 inç büyüklüğünde, düz yapıda bir OLED ekranla gelecek 1.5K çözünürlük sunması beklenen bu panelin, LIPO paketleme teknolojisi sayesinde oldukça ince ve simetrik çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

    Batarya tarafı ise modelin en iddialı olduğu alanlardan birisi. 8.000 mAh kapasiteye sahip olması beklenen pil, Xiaomi markalı bir telefonda şimdiye kadar görülen en yüksek değerlerden biri olacak. Buna ek olarak 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazın güçlü yönleri arasınd. Pro modellerde bulunan arka ekranın bu modelde yer almaması ise batarya için daha fazla alan yaratılmasıyla sonuçlanacak.

    Performans tarafında Xiaomi 17 Max'in Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Kamera tarafında ise daha önce sızdırılan bilgilerle paralel şekilde 200 MP çözünürlüğünde Samsung HPE sensörün kullanılacağı belirtiliyor. Buna 3x optik zoom destekli 50 MP periskop telefoto kamera eşlik edecek. 

    Ek olarak cihazda 3D ultrasonik parmak izi sensörü, gelişmiş suya ve toza dayanıklılık ve simetrik stereo hoparlörler gibi üst segment özelliklerin yer alması bekleniyor. İlk etapta siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak modelin küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

