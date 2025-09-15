Giriş
    Xiaomi 17 Pro Max'in çift ekranlı tasarımı doğrulandı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi 17 serisini tantılmaya hazırlanırken, serinin tepe modeli Xiaomi 17 Pro Max'in kamera tasarımını paylaştı ve çift ekran iddialarını doğruladı.

    Xiaomi 17 Pro Max'in çift ekranlı tasarımı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Beklenmedik bir hamleyle Xiaomi, 16 serisini atlayıp doğrudan 17 serisine geçeceğini duyurdu. Daha önce Xiaomi 17 Pro Max’in iddialı yeni tasarımıyla ilgili pek çok söylenti gündeme gelmişti. Şirket sonunda en üst modeline ait resmi bir görsel yayınlayarak, kamera adasına entegre ekranı doğruladı.

    Xiaomi 17 Pro Max'in çift ekranlı tasarımı ortaya çıktı

    Bu doğrulama, Xiaomi’nin resmi Weibo hesabının profil fotoğrafını kısa süreliğine Xiaomi 17 Pro Max görseliyle değiştirmesiyle ortaya çıktı. Görsel daha sonra hızla kaldırıldı. İlginç olan nokta, bu “yanlışlıkla” paylaşılan sızıntının, isim değişikliğinin açıklanmasının hemen ardından gelmiş olması.

    Paylaşılan görselde, yuvarlatılmış köşelere sahip büyük dikdörtgen bir kamera modülü dikkat çekiyor. Bu alanda ana kamera ve periskop telefoto lens yer alıyor. Ancak bu kamera adasını özel kılan şey, üzerinde yer alan geniş ekran. Alt tarafta ise ultra geniş açı olması muhtemel üçüncü bir kamera, LED flaş ve Leica logosu yer alıyor. 

    Daha önce, Mix Flip 2 gibi katlanabilir telefonlarda kamera adasına entegre kapak ekranları gördük. Bu sefe bar tipi klasik bir akıllı telefonda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Xiaomi, daha önce Mi 11 Ultra da benzer bir arka ekran sunmuştu, ancak o panel çok daha küçük boyutluydu.

    Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinin, Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max isimli üç modelden oluşacağı belirtiliyor. Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun 6,3 inç ekrana, Pro Max versiyonunun ise 6,8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Tüm serinin kalbinde Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

