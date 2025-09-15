Xiaomi 17 Pro Max'in çift ekranlı tasarımı doğrulandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Beklenmedik bir hamleyle Xiaomi, 16 serisini atlayıp doğrudan 17 serisine geçeceğini duyurdu. Daha önce Xiaomi 17 Pro Max’in iddialı yeni tasarımıyla ilgili pek çok söylenti gündeme gelmişti. Şirket sonunda en üst modeline ait resmi bir görsel yayınlayarak, kamera adasına entegre ekranı doğruladı.

Xiaomi 17 Pro Max'in çift ekranlı tasarımı ortaya çıktı

Bu doğrulama, Xiaomi’nin resmi Weibo hesabının profil fotoğrafını kısa süreliğine Xiaomi 17 Pro Max görseliyle değiştirmesiyle ortaya çıktı. Görsel daha sonra hızla kaldırıldı. İlginç olan nokta, bu “yanlışlıkla” paylaşılan sızıntının, isim değişikliğinin açıklanmasının hemen ardından gelmiş olması.

Paylaşılan görselde, yuvarlatılmış köşelere sahip büyük dikdörtgen bir kamera modülü dikkat çekiyor. Bu alanda ana kamera ve periskop telefoto lens yer alıyor. Ancak bu kamera adasını özel kılan şey, üzerinde yer alan geniş ekran. Alt tarafta ise ultra geniş açı olması muhtemel üçüncü bir kamera, LED flaş ve Leica logosu yer alıyor.

Daha önce, Mix Flip 2 gibi katlanabilir telefonlarda kamera adasına entegre kapak ekranları gördük. Bu sefe bar tipi klasik bir akıllı telefonda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Xiaomi, daha önce Mi 11 Ultra da benzer bir arka ekran sunmuştu, ancak o panel çok daha küçük boyutluydu.

Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinin, Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max isimli üç modelden oluşacağı belirtiliyor. Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun 6,3 inç ekrana, Pro Max versiyonunun ise 6,8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Tüm serinin kalbinde Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak.

