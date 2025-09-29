Xiaomi 17 serisi, şarj hızıyla Apple ve Samsung cihazları geride bıraktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Telefonda 100W şarj yeni bir şey değil; Çin’in tescilli şarj standartları yıllar önce bu ölçütü yakaladı. Ancak Xiaomi bu yıl farklı bir şey yaptı. Bu güç seviyesini evrensel USB Power Delivery PPS protokolü üzerinden destekliyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri yıllardır hızlı şarj konusunda öncü. Bazı cihazlar 120 W hızlı şarj sunacak kadar ileri gitti. Şarj hızları etkileyici olsa da, tescilli teknolojinin temel sorunu, yalnızca markanın resmî şarj cihazlarıyla çalışması. Üçüncü parti adaptörlere geçtiğiniz anda şarj hızı düşmeye başlıyor.

Destekleyen tüm adaptörlerle 100W'a kadar hızlı şarj

Ancak Xiaomi, kuralları yeniden yazıyor. Şirket, Xiaomi 17 serisiyle 100 W evrensel hızlı şarj teknolojisi sundu. Bu teknoloji, USB PD PPS kullanarak güç sağlıyor. Bu, yeni modellerin 100 W güç girişi sağlamak için resmi şarj cihazına ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. 100 W ve üzeri güç çıkışına sahip, PD PPS uyumlu herhangi bir şarj aleti, cihazı inanılmaz hızlı bir şekilde şarj edebilir.

Xiaomi'nin Xiaomi 17 serisiyle 100 W evrensel hızlı şarj teknolojisini benimsemesi, sektörde daha geniş bir değişimin habercisi. Aynı zamanda Google, Samsung ve Apple gibi rakipler için göz ardı edilemeyecek yeni bir ölçüt oluşturuyor. Amerikalı ve Koreli teknoloji devleri uzun zamandır yavaş şarj hızları nedeniyle eleştiriliyor. Ancak Xiaomi daha hızlı USB PD PPS protokolü sunduğundan, bu markaların harekete geçip nihayet daha hızlı şarj standartlarına geçmesi bekleniyor.

