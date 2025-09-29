Xiaomi 17 serisi, şarj hızıyla Apple ve Samsung cihazları geride bıraktı

Çinli akıllı telefon üreticileri yıllardır hızlı şarj konusunda öncü. Bazı cihazlar 120 W hızlı şarj sunacak kadar ileri gitti. Şarj hızları etkileyici olsa da, tescilli teknolojinin temel sorunu, yalnızca markanın resmî şarj cihazlarıyla çalışması. Üçüncü parti adaptörlere geçtiğiniz anda şarj hızı düşmeye başlıyor.
Destekleyen tüm adaptörlerle 100W'a kadar hızlı şarj
Ancak Xiaomi, kuralları yeniden yazıyor. Şirket, Xiaomi 17 serisiyle 100 W evrensel hızlı şarj teknolojisi sundu. Bu teknoloji, USB PD PPS kullanarak güç sağlıyor. Bu, yeni modellerin 100 W güç girişi sağlamak için resmi şarj cihazına ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. 100 W ve üzeri güç çıkışına sahip, PD PPS uyumlu herhangi bir şarj aleti, cihazı inanılmaz hızlı bir şekilde şarj edebilir.
Xiaomi'nin Xiaomi 17 serisiyle 100 W evrensel hızlı şarj teknolojisini benimsemesi, sektörde daha geniş bir değişimin habercisi. Aynı zamanda Google, Samsung ve Apple gibi rakipler için göz ardı edilemeyecek yeni bir ölçüt oluşturuyor. Amerikalı ve Koreli teknoloji devleri uzun zamandır yavaş şarj hızları nedeniyle eleştiriliyor. Ancak Xiaomi daha hızlı USB PD PPS protokolü sunduğundan, bu markaların harekete geçip nihayet daha hızlı şarj standartlarına geçmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...