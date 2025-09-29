Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 serisinin satışları beklentinin gerisinde kaldı: iPhone 17 rakiplerini zorluyor

    Xiaomi, yeni 17 serisiyle dikkatleri üzerine çekse de, ilk sevkiyat rakamları hayal kırıklığı yarattı. Özellikle temel modelin satışları, standart iPhone 17'nin etkisiyle oldukça düşük seyrediyor.

    Xiaomi 17 serisinin satışları beklentinin gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 17 serisiyle özellikle Çin'de güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle serinin temel modeli iPhone 17, getirdiği yükseltmelerle, amiral gemisi fiyatı ödemek istemeyen kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturdu. Bu model, Xiaomi 17 gibi rakiplerini geride bırakarak satışlarda öne çıktı. Xiaomi ise yeni 17 serisiyle beklentilerin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

    Xiaomi bu yıl üç model tanıttı: Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, çok daha büyük piller ve Pro modellerinde arka ekranlarıyla dikkatleri üzerine çeken seriye ilk tepkiler olumluydu ve güçlü ön sipariş rakamlarına ulaşıldığı belirtilmişti. Ancak analist Ming-Chi Kuo aksini söylüyor.

    Satış hedefi 10 milyondan 8 milyona geriledi

    Ming-Chi Kuo, X üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi 17’nin toplam sevkiyat hedefinin %20 düşüşle 10 milyon adetten 8 milyona gerilediğini belirtti. Kuo, fiyatlandırma veya pazarlamada herhangi bir iyileştirme yapılmazsa, 17 serisinin toplam sevkiyatlarının 15 serisinin yaklaşık 8 milyon adetlik sevkiyatının altına düşebileceği konusunda uyarıyor.

    Özellikle standart modele olan talebin beklenenden oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Temel modelin, Xiaomi 17 serisinin %50-55'ini oluşturması beklenirken, lansman sonrası bu oran %15-20 seviyesinde seyrediyor. Pro modellerin siparişleri yüksek olsa da, standart modeldeki kayıpları telafi edememiş görünüyor. Kuo, temel modelin düşük satışlarının, standart iPhone 17'ye olan güçlü talepten kaynaklandığını söylüyor.

    Kuo ayrıca, Apple'ın 2026’nın ilk yarısında daha uygun fiyatlı iPhone 17e'yi tanıtacağı belirtiyor. Bu sayede Çinli rakiplerinin üzerindeki baskıyı arttıracak olan Apple'ın Çin'de yaşadığı kötü dönem sona erecek gibi görünüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/base-iphone-17-outselling-xiaomi-17-with-apple-rebounding-in-china/ https://x.com/mingchikuo/status/1972527251838345331
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    etg6 şanzıman tam otomatik mi minoxil doktor yorumları ford kuga 1.5 ecoboost kronik sorunları dizel araç gaza geç tepki veriyor rover 216 si

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum