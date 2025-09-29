Xiaomi 17 serisinin satışları beklentinin gerisinde kaldı: iPhone 17 rakiplerini zorluyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 17 serisiyle özellikle Çin'de güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle serinin temel modeli iPhone 17, getirdiği yükseltmelerle, amiral gemisi fiyatı ödemek istemeyen kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturdu. Bu model, Xiaomi 17 gibi rakiplerini geride bırakarak satışlarda öne çıktı. Xiaomi ise yeni 17 serisiyle beklentilerin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Xiaomi bu yıl üç model tanıttı: Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, çok daha büyük piller ve Pro modellerinde arka ekranlarıyla dikkatleri üzerine çeken seriye ilk tepkiler olumluydu ve güçlü ön sipariş rakamlarına ulaşıldığı belirtilmişti. Ancak analist Ming-Chi Kuo aksini söylüyor.

Satış hedefi 10 milyondan 8 milyona geriledi

Ming-Chi Kuo, X üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi 17’nin toplam sevkiyat hedefinin %20 düşüşle 10 milyon adetten 8 milyona gerilediğini belirtti. Kuo, fiyatlandırma veya pazarlamada herhangi bir iyileştirme yapılmazsa, 17 serisinin toplam sevkiyatlarının 15 serisinin yaklaşık 8 milyon adetlik sevkiyatının altına düşebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle standart modele olan talebin beklenenden oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Temel modelin, Xiaomi 17 serisinin %50-55'ini oluşturması beklenirken, lansman sonrası bu oran %15-20 seviyesinde seyrediyor. Pro modellerin siparişleri yüksek olsa da, standart modeldeki kayıpları telafi edememiş görünüyor. Kuo, temel modelin düşük satışlarının, standart iPhone 17'ye olan güçlü talepten kaynaklandığını söylüyor.

Kuo ayrıca, Apple'ın 2026’nın ilk yarısında daha uygun fiyatlı iPhone 17e'yi tanıtacağı belirtiyor. Bu sayede Çinli rakiplerinin üzerindeki baskıyı arttıracak olan Apple'ın Çin'de yaşadığı kötü dönem sona erecek gibi görünüyor.

