    Xiaomi 17 Ultra, Samsung'un gelişmiş 200MP telefoto kamerasıyla geliyor

    Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunda dörtlü kamera sistemini bırakıp güçlü üçlü lens kurulumuna geçmesi bekleniyor.

    Xiaomi 17 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Ultra, Samsung'un gelişmiş 200 MP telefoto sensörünü kullanan üçlü kamera kurulumuna sahip olabilir. İnternette ortaya çıkan yeni sızıntılar, Xiaomi'nin yaklaşan kamera odaklı akıllı telefonu hakkında yeni detaylar ortaya koyuyor.

    Xiaomi 17 Ultra kamera özellikleri nasıl olacak?

    • Ana kamera: 50MP OVX10500U sensörü
    • Telephoto: 200MP S5KHPE sensörü
    • Ultra geniş: 50MP OV50M veya 50MP S5KJN5 sensörü
    • Ön kamera: 50MP OV50M sensörü

    Samsung'un yeni 200 MP HPE sensörü, Xiaomi 17 Ultra telefoto kamerasına güç verebilir. Ancak, telefonun fotoğraf seti aksesuarlarının sızdırılan görüntülerine bakılırsa, Xiaomi, yeni modelde bir sensörden vazgeçecek. Mevcut Xiaomi 15 Ultra, iki zoom lens içeren dörtlü kamera kurulumuna sahip.

    Xiaomi 17 Ultra'nın arka kamera kurulumu 50 MP Omnivision sensör, 200 MP HPE telefoto ve Omnivision veya Samsung'dan 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşacak. Önde de Omnivision'un 50 MP çözünürlüğe sahip kamerası bulunacak.

    Samsung Semiconductor, ISOCELL HPE kamerasını henüz açıklamadı. Bu kamera, Xiaomi telefonlar için özelleştirilmiş bir versiyon gibi görünüyor. Şirket daha önce Vivo ile birlikte geliştirdiği yeni kamera sensörünü duyurmuştu. Yeni 200 MP HPE sensörün 0,56 μm pikselli 1/1,4 inç optik formata sahip olduğu bildiriliyor. Dinamik aralığı, düşük ışık fotoğrafçılığını ve 14 bit HDR çıkışını geliştirmek için iDCG ve DSG teknolojilerine sahip olduğu söyleniyor.

    Çinli telefon üreticileri, üst düzey telefonlarında modern kamera donanımları kullanmaya devam ediyor. Samsung, yetenekli görüntü sensörleri geliştirip tedarik ediyor ancak kendi Galaxy serisi mobil fotoğrafçılıkta geride kalıyor.

    Samsung'un 2026 başlarında çıkacak olan Galaxy S26 Ultra modelinin önemli bir kamera yükseltmesi içermeyeceği söyleniyor. Ana sensör S23 Ultra ile aynı olacakken, 50 MP periskop ve 50 MP ultra geniş açılı sensörler korunacak, 10 MP telefoto kamera olacak.

    Xiaomi 17 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek. Cihazın çoğu yeni kamera sistemini tamamlayacak gelişmiş yapay zeka özelliklerini destekleyen HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Xiaomi, küresel pazarda uydu iletişimi desteğine sahip bir sürüm de piyasaya sürebilir.

