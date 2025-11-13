Xiaomi 17 Ultra beklenenden daha erken geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, amiral gemisi serisinde bu yıl takvimi öne çekebilir. Geçtiğimiz yıl ekim sonunda tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından, şubat ayında Xiaomi 15 Ultra modeli küresel pazarlara sunulmuştu. Ancak bu yıl tablo değişti. Xiaomi 17 serisi Çin'de eylül ayında tanıtıldı ve şimdi şirket, Ultra model için de planlarını öne çekmiş durumda.

Xiaomi 17 Ultra yakında geliyor

Weibo'da güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre, Xiaomi 17 Ultra Aralık ayında Çin'de tanıtılacak. Bu tarih, serinin önceki modellerine kıyasla oldukça erken. Yine de global çıkışın bir süre sonra, muhtemelen 2026 başlarında yapılması bekleniyor. Ayrıca erkene alınan lansman, şirketi Apple ve Samsung gibi rakipleriyle daha güçlü bir rekabete sokacak.

Xiaomi 17 Ultra neler sunacak?

Sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacak. Kamera tarafında ise Xiaomi, sensör teknolojisini yeniliyor. Sızıntılara göre cihazda 50 MP ana kamera yer alacak ve bu kamera gelişmiş "in-sensor zoom" yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca bu kuruluma 200 MP telefoto makro sensör, geniş açı ve kısa menzilli bir telefoto kamera eşlik edecek.

Ekran konusunda ise Xiaomi 17 Pro Max modeline yakın bir yapı bekleniyor. Yüksek parlaklık değerleri, LTPO panel ve değişken yenileme hızına sahip ekranın korunacağı söylentiler arasında. Şirketin ayrıca bu modelde pil ömrünü geliştirdiği ve 100W hızlı şarj desteğini koruduğu belirtiliyor.

