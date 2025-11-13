Xiaomi 17 Ultra beklenenden daha erken geliyor

Xiaomi 17 Ultra yakında geliyor
Weibo'da güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre, Xiaomi 17 Ultra Aralık ayında Çin'de tanıtılacak. Bu tarih, serinin önceki modellerine kıyasla oldukça erken. Yine de global çıkışın bir süre sonra, muhtemelen 2026 başlarında yapılması bekleniyor. Ayrıca erkene alınan lansman, şirketi Apple ve Samsung gibi rakipleriyle daha güçlü bir rekabete sokacak.
Xiaomi 17 Ultra neler sunacak?
Sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacak. Kamera tarafında ise Xiaomi, sensör teknolojisini yeniliyor. Sızıntılara göre cihazda 50 MP ana kamera yer alacak ve bu kamera gelişmiş "in-sensor zoom" yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca bu kuruluma 200 MP telefoto makro sensör, geniş açı ve kısa menzilli bir telefoto kamera eşlik edecek.
Ekran konusunda ise Xiaomi 17 Pro Max modeline yakın bir yapı bekleniyor. Yüksek parlaklık değerleri, LTPO panel ve değişken yenileme hızına sahip ekranın korunacağı söylentiler arasında. Şirketin ayrıca bu modelde pil ömrünü geliştirdiği ve 100W hızlı şarj desteğini koruduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: