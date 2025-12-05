Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi
Weibo üzerinde paylaşılan fotoğraflarda, Xiaomi 17 Ultra modelini koruyucu kılıf içinde net şekilde görebiliyoruz. Arka bölüme baktığımızda, Xiaomi 15 Ultra'da kullanılan dairesel modül yerine artık daha kompakt ve yoğun yerleşimli bir dizilime geçiş yapılacak. Üç sensörün belirgin şekilde ayrılması, Xiaomi'nin modül yapısını sadeleştirdiğini gösteriyor.
Görüntülerde cihaz siyah renkte ve metal çerçeveyle görülüyor. Ayrıca ön tarafta kavisli ekran yerine düz yapıya geçiş yapılmış durumda. Bu noktada Xiaomi 17 ve 17 Pro'ya benzeyeceğini söyleyelim. Ancak arka bölümde ikinci ekran yerine daha büyük ve köşeli kamera adası kullanılmış olacak.
Öte yandan Xiaomi 17 Ultra'nın, 3nm süreçten geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacağı doğrulandı. Batarya kapasitesi için ise 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında değişen iddialar bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi Xiaomi 17 Ultra'nın Aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: