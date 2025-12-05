Giriş
    Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi 17 Ultra gerçek dünyada canlı olarak görüntülendi. Tasarımın doğrulandığı fotoğraflarda Leica imzalı üçlü kamera sistemi bulunuyor. İşte Xiaomi 17 Ultra'nın beklenen tasarımı...

    Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 15 Ultra'nın halefi olacak Xiaomi 17 Ultra üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılacak modelden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi 17 Ultra, geçtiğimiz saatlerde keşfedilen bir sızıntıda ilk kez canlı olarak görüntülendi. Bu görüntüler, cihazın merakla beklenen tasarımına ışık tutuyor.

    Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Weibo üzerinde paylaşılan fotoğraflarda, Xiaomi 17 Ultra modelini koruyucu kılıf içinde net şekilde görebiliyoruz. Arka bölüme baktığımızda, Xiaomi 15 Ultra'da kullanılan dairesel modül yerine artık daha kompakt ve yoğun yerleşimli bir dizilime geçiş yapılacak. Üç sensörün belirgin şekilde ayrılması, Xiaomi'nin modül yapısını sadeleştirdiğini gösteriyor.

    Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya eşlik eden bilgiler, arka tarafta 50 MP 1 inç ana kamera (muhtemelen OmniVision OV50X), 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı sensörün yer alacağını söylüyor. Bu yapı, selefteki dört kameradan üçlü bir sisteme geçişi doğruluyor. Ayrıca özellikle 200 MP periskop sensörün uzun menzilli yakınlaştırma performansında ciddi iyileştirme olacak.

    Görüntülerde cihaz siyah renkte ve metal çerçeveyle görülüyor. Ayrıca ön tarafta kavisli ekran yerine düz yapıya geçiş yapılmış durumda. Bu noktada Xiaomi 17 ve 17 Pro'ya benzeyeceğini söyleyelim. Ancak arka bölümde ikinci ekran yerine daha büyük ve köşeli kamera adası kullanılmış olacak.

    Öte yandan Xiaomi 17 Ultra'nın, 3nm süreçten geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacağı doğrulandı. Batarya kapasitesi için ise 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında değişen iddialar bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi Xiaomi 17 Ultra'nın Aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

