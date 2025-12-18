Giriş
    Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor

    Xiaomi, yeni amiral gemisi 17 Ultra'nın tanıtım takvimini resmen doğruladı. Leica iş birliği devam ederken, kamera ve işlemci tarafında önemli yükseltmeler bekleniyor.

    Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'nın tanıtım zaman aralığını resmen doğruladı. Şirket, kesin tarihi paylaşmasa da cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını açıkladı. Daha önce 26 Aralık sızıntısı gündeme gelmişti, son açıklama ise bu söylentiyi büyük ölçüde doğruluyor.

    Önümüzdeki hafta geliyor

    Xiaomi cephesi, 17 Ultra modelinde Leica ile olan kamera iş birliğinin devam edeceğini de netleştirdi. Paylaşılan bilgilere göre özellikle telefoto kamera ve düşük ışık performansında belirgin iyileştirmeler hedefleniyor. Kaçıranlar için Ultra modeli, Xiaomi cephesinden bir süredir kamera yeteneklerine odaklanıyor. 17 Ultra ise bu odağını daha da ileri taşıyacak.

    Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında konuşulan en dikkat çekici detaylardan biri de 1 inç tipi ana sensörün korunacağı yönündeki iddia. Ancak bunun detayları paylaşılmadı. Donanım tarafında ise telefonun Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacağını biliyoruz.

    Cihazın yakın zamanda FCC sertifikası almış olması, Xiaomi 17 Ultra'nın yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, önceki Ultra modellerine kıyasla daha erken bir global lansman ihtimali olabilir. Tanıtımla birlikte kamera, batarya ve tasarım tarafındaki tüm detayların netleşmesi bekleniyor.

