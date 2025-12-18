Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'nın tanıtım zaman aralığını resmen doğruladı. Şirket, kesin tarihi paylaşmasa da cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını açıkladı. Daha önce 26 Aralık sızıntısı gündeme gelmişti, son açıklama ise bu söylentiyi büyük ölçüde doğruluyor.

Önümüzdeki hafta geliyor

Xiaomi cephesi, 17 Ultra modelinde Leica ile olan kamera iş birliğinin devam edeceğini de netleştirdi. Paylaşılan bilgilere göre özellikle telefoto kamera ve düşük ışık performansında belirgin iyileştirmeler hedefleniyor. Kaçıranlar için Ultra modeli, Xiaomi cephesinden bir süredir kamera yeteneklerine odaklanıyor. 17 Ultra ise bu odağını daha da ileri taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında konuşulan en dikkat çekici detaylardan biri de 1 inç tipi ana sensörün korunacağı yönündeki iddia. Ancak bunun detayları paylaşılmadı. Donanım tarafında ise telefonun Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacağını biliyoruz.

Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 1 hf. önce eklendi

Cihazın yakın zamanda FCC sertifikası almış olması, Xiaomi 17 Ultra'nın yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, önceki Ultra modellerine kıyasla daha erken bir global lansman ihtimali olabilir. Tanıtımla birlikte kamera, batarya ve tasarım tarafındaki tüm detayların netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: