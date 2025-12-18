Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor

Önümüzdeki hafta geliyor
Xiaomi cephesi, 17 Ultra modelinde Leica ile olan kamera iş birliğinin devam edeceğini de netleştirdi. Paylaşılan bilgilere göre özellikle telefoto kamera ve düşük ışık performansında belirgin iyileştirmeler hedefleniyor. Kaçıranlar için Ultra modeli, Xiaomi cephesinden bir süredir kamera yeteneklerine odaklanıyor. 17 Ultra ise bu odağını daha da ileri taşıyacak.
Cihazın yakın zamanda FCC sertifikası almış olması, Xiaomi 17 Ultra'nın yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, önceki Ultra modellerine kıyasla daha erken bir global lansman ihtimali olabilir. Tanıtımla birlikte kamera, batarya ve tasarım tarafındaki tüm detayların netleşmesi bekleniyor.