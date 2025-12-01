Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi ve kamera detayları paylaşıldı

Xiaomi 17 Ultra yakında geliyor
Yeni bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra'nın 22-23 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor. Erkene alınmış lansman süreci ise, markayı amiral gemisi rekabetinde daha avantajlı bir konuma taşımayı hedefliyor. Kaçıranlar için Ultra modeli, kamera tarafında dikkate değer bir yenileme geçirecek. Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, yeni Leica kaplamasıyla optik doğruluğu artırmayı amaçlıyor.
Bu kaplama, ışık iletimini iyileştirirken parlamayı ve ghosting etkilerini azaltacak şekilde düzenlenmiş. Şirket bu yaklaşımıyla görüntü işleme yükünü yazılımdan ziyade doğrudan optik tarafa kaydırmayı tercih ediyor. Kamera diziliminde de köklü bir değişiklik var. Xiaomi'nin bu kez dört lensli önceki düzeni bırakıp üçlü bir kurulum tercih edeceği belirtiliyor.
Bu yapı içinde 1 inç boyutunda OmniVision OV50X 50 MP ana sensör, 200 MP periskop telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. İşlemci tarafında ise beklenen değişiklik yok. Xiaomi 17 Ultra’nın görüntü işleme performansını yükseltmek için Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunu kullanacağı doğrulandı.
Pil tarafında ise sızıntılar kapasitenin 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında olabileceği yönünde. Cihazın ön yüzünde kavisli ekran yerine düz panele dönüş yapılması bekleniyor. Bu tasarım yaklaşımı, yeni nesil ultrasonik parmak izi okuyucusuyla birlikte sunulacak. Ayrıca çift yönlü uydu iletişimi ve daha dayanıklı bir gövde yapısı da modelin öne çıkan yenilikleri arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
