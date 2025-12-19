Xiaomi 17 Ultra’nın batarya kapasitesi paylaşıldı: Çıta yükseliyor

Xiaomi 17 Ultra pil kapasitesi paylaşıldı
Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, 6.800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu değer, önceki nesil Xiaomi 15 Ultra'daki 6.000 mAh bataryaya kıyasla kayda değer bir artış anlamına geliyor. Üstelik cihazın 100W kablolu şarj ve kablosuz şarj desteği sunacağı da doğrulanmış durumda. Buna rağmen 17 Ultra, serideki en büyük bataryaya sahip model olmayacak; bu unvan 7.500 mAh bataryasıyla Xiaomi 17 Pro'ya ait. Ancak bu modelin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.
Boyut tarafında ise Xiaomi 17 Ultra'nın 77,6 mm genişliğe ve yaklaşık 8 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor. Ağırlık ise 227 gram seviyesinde. Bu değerler, daha büyük bataryaya rağmen cihazın selefiyle benzer ağırlıkta olacağını gösteriyor. Ekran tarafında da önemli bir değişim söz konusu. Xiaomi 17 Ultra, önceki Ultra modellerinde tercih edilen kavisli panelden vazgeçerek 6,8 inç düz 2K LTPO OLED ekrana geçiş yapacak.
Donanım cephesinde Snapdragon 8 Elite Gen 5'e 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama eşlik edecek. Son olarak kamera sistemi ise Xiaomi 17 Ultra'nın en iddialı olduğu alan olmaya devam ediyor. Leica iş birliği bu modelde daha da derinleşmiş durumda. Üçlü kamera kurulumunda yer alacak sensörler şu şekilde:
- 1 inç OmniVision OV50X 50 MP ana kamera
- Leica APO sertifikalı 200 MP periskop telefoto
- 50 MP ultra geniş açı sensör
Özellikle Leica APO sertifikalı 200 MP periskop lens, renk saçılmasını minimize ederek uzun menzilli çekimlerde daha temiz görüntüler hedefliyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası bulunacak. Önümüzdeki hafta yapılacak tanıtımla birlikte Xiaomi 17 Ultra'nın fiyatı ve global çıkış takvimi de netleşmiş olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
