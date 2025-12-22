Xiaomi 17 Ultra’nın tanıtım tarihi açıklandı: İşte tasarımı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra için resmi lansman tarihini duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre model, 25 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Bu lansman aynı zamanda Xiaomi ile Leica arasındaki iş birliğinin daha derin bir aşamaya geçtiği ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Yayınlanan ilk tanıtım görselleri, cihazın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geleceğini doğrularken kamera tarafında önemli yeniliklere işaret ediyor.

İkincil ekran artık yok

Öte yandan tasarım tarafında 17 Ultra’nın tasarımı, önceki Ultra modellerinin çizgisini korurken belirgin güncellemeler içeriyor. Arka yüzeyde ortalanmış dairesel bir kamera adası bulunuyor ve Leica logosu bu modülün tam merkezine yerleştirilmiş durumda. “Ultra” ibaresi yine arka panelin sol üst bölümünde konumlandırılmış. Ses tuşları ise tek parça yapıdan ayrılarak ayrı dairesel butonlar hâline getirilmiş.

Tam Boyutta Gör

Ön tarafta Xiaomi, kavisli yapıdan vazgeçerek geniş yuvarlatılmış köşelere sahip düz bir ekran tercih etmiş. Yeni modelde kamera çıkıntısı da önceki versiyona göre daha küçültülmüş. Bu arada bu kez arka tarafta ikinci bir ekran yer almıyor.

Neler sunacak?

Xiaomi, 17 Ultra’yı “yeni nesil gece fotoğrafçılığı şampiyonu” olarak konumlandırıyor. Cihazın arka kamera sistemi üç lensten oluşuyor. Ana kamerada, Omnivision imzalı 1 inç boyutunda OV50X sensör kullanılıyor. Bu sensör, LOFIC teknolojisi sayesinde özellikle havai fişek çekimleri ya da çok düşük ışıklı sahnelerde daha yüksek dinamik aralık sunmayı hedefliyor. Kamera sisteminin en dikkat çekici parçası ise Samsung üretimi 200 megapiksellik periskop telefoto lens. Leica APO sertifikasına sahip bu büyük modül, geniş bir aralıkta kesintisiz optik yakınlaştırma, gelişmiş makro çekim yetenekleri ve uzun mesafelerde yüksek netlik vadediyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 detaylanıyor

Donanım tarafında Xiaomi 17 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. Cihazın 6.800 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Şarj tarafında ise 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Modelde ayrıca toza ve suya dayanıklılık, ultra geniş bant (UWB) desteği ve üst donanım seçeneklerinde uydu bağlantısı özelliklerinin yer alacağı belirtiliyor.

Artan bileşen maliyetleri nedeniyle Xiaomi 17 Ultra’nın fiyatında da yükseliş bekleniyor. Cihazın Çin’de 6.999 Yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulması öngörülüyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 999 dolar seviyesine karşılık geliyor. Tüm detaylar ve resmi satış bilgileri, 25 Aralık’taki tanıtım etkinliği ile netlik kazanacak.

