Xiaomi 17 Ultra'nın etkileyici gece çekimleri paylaşıldı: Drone ile şov

Tam Boyutta Gör Xiaomi, piyasaya sürülecek Xiaomi 17 Ultra'nın fotoğraf ve video yeteneklerine dair erken bir bakış sunan yeni bir dizi resmi kamera örneği paylaştı.

Xiaomi 17 Ultra kamera özellikleri

Xiaomi 17 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili, üst düzey kameralı amiral gemisi olarak yakında piyasaya sürülecek. Xiaomi, telefonun tasarımını resmi olarak sergiledikten hemen sonra yüksek dinamik aralık vadeden 1 inçlik "Light Hunter 1050L" görüntü sensörüne sahip olacağını doğruladı. Light Hunter 1050L sensörünün neler sunabileceğini göstermek için Xiaomi, 17 Ultra'nın ana kamerasıyla çekilen bazı örnek fotoğraflar paylaştı.

Xiaomi 17 Ultra ile çekilen görüntüler nispeten yüksek dinamik aralık ve gölge detaylarıyla zengin detaylı çekimleri yansıtıyor. Xiaomi 17 Ultra'nın ana kamerasının 23 mm eşdeğer odak uzaklığına ve f/1.67 diyafram açıklığına sahip olacağı doğrulandı. Önceki modelin ana sensörü Sony LYT-900 idi. Ancak örnekler, dinamik aralıkta kayda değer bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

Xiaomi, fotoğraf örnekleri dışında telefonu drone'a bağlayıp havai fişek çekimleri yaptırdı ve Xiaomi 17 Ultra’nın video çekim yeteneklerini de sergiledi. Bu video, Xiaomi 17 Ultra'nın gece çekimlerini de mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Xiaomi 17 Ultra, 25 Aralık'ta Çin'de resmi olarak tanıtılacak. Gelecek yıl, muhtemelen 2026'nın ilk çeyreğinde küresel pazarlara sunulacak.

