Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: Profesyonel seviyede fotoğrafçılık!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modelini resmi olarak tanıttı. Standart sürümün yanı sıra, özel donanım ve tasarım detaylarıyla öne çıkan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition da duyuruldu.

Xiaomi 17 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 17 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde M10 OLED LTPO düz ekran ile geliyor. 2608 × 1200 piksel çözünürlüğe sahip olan panel, 1–120Hz değişken yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklığı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle geliyor. Göz sağlığı için DC dimming ve 1920Hz PWM karartma teknolojileri kullanılan ekran, Xiaomi Ceramic Glass 2.0 ile korunuyor. Ayrıca TÜV Rheinland’ın üçlü göz koruma sertifikası ve tam RGB piksel dizilimi de bulunuyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Yonga seti, iki adet 4.6GHz Oryon ultra büyük çekirdek ve altı adet 3.62GHz performans çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 18MB önbelleğe sahip Adreno 840 GPU bulunuyor. Xiaomi, ısı yönetimini geliştirmek için çift halkalı sıvı soğutma pompası kullanmış. Bu sistem hem işlemciyi hem de kamera modülünü hedef alarak, ısı iletim verimliliğini %50 oranında artırıyor.

Xiaomi 17 Ultra, HyperOS 3.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Yeni ekosistem özellikleri sayesinde Xiaomi telefonlar, iPhone, iPad ve Mac cihazlarıyla ekran yansıtma ve kontrol işlevlerini destekliyor. Ayrıca Xiaomi–Xiaomi ve iPhone–Xiaomi arasında çift yönlü ekran paylaşımı da mümkün.

Tam Boyutta Gör Fotoğrafçılık, Xiaomi 17 Ultra’nın en güçlü yönlerinden biri. Ana kamerada, Leica ile ortak geliştirilen 1 inçlik Light Fusion 1050L sensör kullanılıyor. 50MP çözünürlük sunan bu sensör, 14EV doğal dinamik aralık ve LOFIC ultra dinamik aralık teknolojisiyle özellikle gece ve ters ışık çekimlerinde üst düzey performans hedefliyor.

Telefoto tarafında ise 200MP Leica sürekli optik zoom lens bulunuyor. Sistem, 75mm ile 100mm arasında kayıpsız optik zoom, dijital olarak ise 400mm’ye kadar yakınlaştırma sunuyor. Leica APO sertifikası, 3G+5P yüzer lens yapısı ve 30cm telefoto makro desteği de mevcut.

Ultra geniş açılı kamera 50MP çözünürlüğünde, 115° görüş açısı sunuyor ve 5cm makro çekim yapabiliyor. Ön tarafta yer alan 50MP selfie kamerası, 4K 60fps video kaydını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Ultra, markanın Ultra serisindeki en büyük batarya olan 6.800mAh Jinshajiang pili ile geliyor. Cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablolu ve 20W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca 90W PPS evrensel şarj protokolü sayesinde farklı adaptörlerle uyumluluk sağlanıyor.

Telefon 223,4 gram ağırlığında ve 8,29 mm kalınlığında, bu da onu şimdiye kadarki en ince Xiaomi Ultra modeli yapıyor. Donanım tarafında ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve uydu iletişimi bulunuyor. Cihaz ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla üst düzey su ve toz koruması sunuyor.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Tam Boyutta Gör Fotoğraf tutkunlarını hedefleyen Leica Edition, klasik Leica kamera tasarımından ilham alıyor. Arka bölümde Leica’nın kırmızı logosu yer alırken, siyah ve krem tonlarında iki renkli özel bir kasa kullanılıyor. Orta çerçevede, Leica lens halkalarını andıran hassas işlenmiş tırtıklı yapı bulunuyor.

Bu sürümde ayrıca çerçeveye entegre edilmiş Master Zoom Ring yer alıyor. Bu mekanik halka sayesinde kullanıcılar odak uzaklığı, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları fiziksel olarak kontrol edebiliyor.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor! 9 sa. önce eklendi

Yazılım tarafında, Leica Edition’a özel “Leica Moment” modu, M9 tarzı renk profilleri, M3 + MONOPAN 50 siyah-beyaz film simülasyonları ve 3:2 tam kare en-boy oranı sunuluyor. Güvenlik tarafında özel bir şifreleme çipi bulunurken, BeiDou ve TianTong destekli çift uydu iletişimi de destekleniyor.

Xiaomi, bu modeli Leica temalı özel bir kutu ile gönderiyor. Kutuda manyetik kılıf, Leica tarzı lens kapağı, askı ve temizlik bezi yer alıyor.

Xiaomi 17 Ultra fiyatı

Temel model:

12GB + 512GB: 6.999 yuan (yaklaşık 980 dolar)

16GB + 512GB: 7.499 yuan (yaklaşık 1.050 dolar)

16GB + 1TB: 8.499 yuan (yaklaşık 1.190 dolar)

Leica Edition:

16GB + 512GB: 7.999 yuan (yaklaşık 1.120 dolar)

16GB + 1TB: 8.999 yuan (yaklaşık 1.260 dolar)

Tüm modeller Çin’de ön siparişe açılmış durumda ve 27 Aralık itibarıyla satışa sunulacak.

Xiaomi 17 Ultra özellikleri

Ekran : 6.9 inç, 2608 × 1200 piksel, 120Hz, 3500nit, OLED

: 6.9 inç, 2608 × 1200 piksel, 120Hz, 3500nit, OLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek : 12 GB, 16 GB RAM

: 12 GB, 16 GB RAM Depolama : 512 GB, 1 TB

: 512 GB, 1 TB Batarya : 6.800mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablolu ve 20W ters kablosuz şarj

: 6.800mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablolu ve 20W ters kablosuz şarj Arka kamera : 50 MP, f/1.7 (ana) + 200 MP, f/2.4-2.9 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.7 (ana) + 200 MP, f/2.4-2.9 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50 MP

: 50 MP İşletim sistemi : Android 16, HyperOS 3

: Android 16, HyperOS 3 Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift yönlü uydu bağlantısı

: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift yönlü uydu bağlantısı Diğer: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmesi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: