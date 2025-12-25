Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: Profesyonel seviyede fotoğrafçılık!

    Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modelini resmi olarak tanıttı. Gelişmiş kamera yetenekleri, güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modelini resmi olarak tanıttı. Standart sürümün yanı sıra, özel donanım ve tasarım detaylarıyla öne çıkan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition da duyuruldu.

    Xiaomi 17 Ultra neler sunuyor?

    Xiaomi 17 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde M10 OLED LTPO düz ekran ile geliyor. 2608 × 1200 piksel çözünürlüğe sahip olan panel, 1–120Hz değişken yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklığı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle geliyor. Göz sağlığı için DC dimming ve 1920Hz PWM karartma teknolojileri kullanılan ekran, Xiaomi Ceramic Glass 2.0 ile korunuyor. Ayrıca TÜV Rheinland’ın üçlü göz koruma sertifikası ve tam RGB piksel dizilimi de bulunuyor.

    Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Yonga seti, iki adet 4.6GHz Oryon ultra büyük çekirdek ve altı adet 3.62GHz performans çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 18MB önbelleğe sahip Adreno 840 GPU bulunuyor. Xiaomi, ısı yönetimini geliştirmek için çift halkalı sıvı soğutma pompası kullanmış. Bu sistem hem işlemciyi hem de kamera modülünü hedef alarak, ısı iletim verimliliğini %50 oranında artırıyor.

    Xiaomi 17 Ultra, HyperOS 3.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Yeni ekosistem özellikleri sayesinde Xiaomi telefonlar, iPhone, iPad ve Mac cihazlarıyla ekran yansıtma ve kontrol işlevlerini destekliyor. Ayrıca Xiaomi–Xiaomi ve iPhone–Xiaomi arasında çift yönlü ekran paylaşımı da mümkün.

    Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Fotoğrafçılık, Xiaomi 17 Ultra’nın en güçlü yönlerinden biri. Ana kamerada, Leica ile ortak geliştirilen 1 inçlik Light Fusion 1050L sensör kullanılıyor. 50MP çözünürlük sunan bu sensör, 14EV doğal dinamik aralık ve LOFIC ultra dinamik aralık teknolojisiyle özellikle gece ve ters ışık çekimlerinde üst düzey performans hedefliyor.

    Telefoto tarafında ise 200MP Leica sürekli optik zoom lens bulunuyor. Sistem, 75mm ile 100mm arasında kayıpsız optik zoom, dijital olarak ise 400mm’ye kadar yakınlaştırma sunuyor. Leica APO sertifikası, 3G+5P yüzer lens yapısı ve 30cm telefoto makro desteği de mevcut.

    Ultra geniş açılı kamera 50MP çözünürlüğünde, 115° görüş açısı sunuyor ve 5cm makro çekim yapabiliyor. Ön tarafta yer alan 50MP selfie kamerası, 4K 60fps video kaydını destekliyor.

    Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Ultra, markanın Ultra serisindeki en büyük batarya olan 6.800mAh Jinshajiang pili ile geliyor. Cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablolu ve 20W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca 90W PPS evrensel şarj protokolü sayesinde farklı adaptörlerle uyumluluk sağlanıyor.

    Telefon 223,4 gram ağırlığında ve 8,29 mm kalınlığında, bu da onu şimdiye kadarki en ince Xiaomi Ultra modeli yapıyor. Donanım tarafında ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve uydu iletişimi bulunuyor. Cihaz ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla üst düzey su ve toz koruması sunuyor.

    Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

    Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Fotoğraf tutkunlarını hedefleyen Leica Edition, klasik Leica kamera tasarımından ilham alıyor. Arka bölümde Leica’nın kırmızı logosu yer alırken, siyah ve krem tonlarında iki renkli özel bir kasa kullanılıyor. Orta çerçevede, Leica lens halkalarını andıran hassas işlenmiş tırtıklı yapı bulunuyor.

    Bu sürümde ayrıca çerçeveye entegre edilmiş Master Zoom Ring yer alıyor. Bu mekanik halka sayesinde kullanıcılar odak uzaklığı, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları fiziksel olarak kontrol edebiliyor.

    Yazılım tarafında, Leica Edition’a özel “Leica Moment” modu, M9 tarzı renk profilleri, M3 + MONOPAN 50 siyah-beyaz film simülasyonları ve 3:2 tam kare en-boy oranı sunuluyor. Güvenlik tarafında özel bir şifreleme çipi bulunurken, BeiDou ve TianTong destekli çift uydu iletişimi de destekleniyor.

    Xiaomi, bu modeli Leica temalı özel bir kutu ile gönderiyor. Kutuda manyetik kılıf, Leica tarzı lens kapağı, askı ve temizlik bezi yer alıyor.

    Xiaomi 17 Ultra fiyatı

    Temel model:

    • 12GB + 512GB: 6.999 yuan (yaklaşık 980 dolar)
    • 16GB + 512GB: 7.499 yuan (yaklaşık 1.050 dolar)
    • 16GB + 1TB: 8.499 yuan (yaklaşık 1.190 dolar)

    Leica Edition:

    • 16GB + 512GB: 7.999 yuan (yaklaşık 1.120 dolar)
    • 16GB + 1TB: 8.999 yuan (yaklaşık 1.260 dolar)

    Tüm modeller Çin’de ön siparişe açılmış durumda ve 27 Aralık itibarıyla satışa sunulacak.

    Xiaomi 17 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 2608 × 1200 piksel, 120Hz, 3500nit, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 
    • Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB, 1 TB
    • Batarya: 6.800mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablolu ve 20W ters kablosuz şarj
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.7 (ana) + 200 MP, f/2.4-2.9 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP
    • İşletim sistemi: Android 16, HyperOS 3
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift yönlü uydu bağlantısı
    • Diğer: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmesi

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Stoa +78 ThepianisT +77 the flying dutchman +69 camelon +60 Pc.programcı +54 bilgi@sayar +45 AY Force +40 Muhammed Taha Türk +36 ry4n +31 Obirisi +28
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    96 Kişi Okuyor (13 Üye, 83 Misafir) 14 Masaüstü 82 Mobil
    loyoll, NekrotikPulpa , mirae ve 7 üye daha okuyor
    L
    N
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3986 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Xiaomi 17 Ultra ve
    4 etiket daha Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,2b
    Instagram Sayfası50,3b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartmana ait otoparka yabancı araç park etmek tüfekli hareketler serisi internet yok güvenli nissan qashqai en çok tutulan modeli hangisi moruk hakaret mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum