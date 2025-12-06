Giriş
    Xiaomi 17S serisi, Xring O2 işlemcisiyle geliyor

    Teknoloji devlereinden Xiaomi'nin yeni serisi 17S, şirketin kendi işlemcisi Xring O2 çipiyle geliyor. Yeni nesil modelin 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor. İşte detaylar:

    Xiaomi 17S serisi, Xring O2 işlemcisiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17S serisi, şirketin mobil işlemci geliştirme sürecindeki en iddialı adımı olabilir. Xiaomi'nin kendi çip ekosistemini büyütme hedefi doğrultusunda geliştirilen yeni seri, markanın Xring adını verdiği özel mimariyi bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. İlk detaylar, seride yer alacak Xring O2 işlemcisinin performans odaklı önemli yenilikler sunacağını gösteriyor.

    Mayıs 2025’te tanıtılan Xiaomi 15S Pro, markanın kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olarak sektörde büyük ilgi uyandırmıştı. Bu model, Qualcomm yerine tamamen Xiaomi tarafından tasarlanan bir yonga setine yer vererek şirket için stratejik bir dönüm noktası oldu. Performans tarafında büyük sıçrama olmasa da 15S Pro üretim zincirindeki bağımlılığı azaltma çabasının başlangıcı olarak önemliydi. Şimdi ise Xiaomi 17S serisi, bu yaklaşımı daha olgun ve daha iddialı bir çip mimarisiyle ileri taşımaya hazırlanıyor.

    Xiaomi 17S serisi, Xring O2 çipiyle 2026’ya hazırlanıyor

    Xiaomi 17S serisi hakkındaki ilk bilgiler sosyal medyada paylaşıldı. Bu sızıntılara göre seri hâlihazırda geliştirme aşamasında ve Xiaomi’nin kendi ürettiği çipleri içeren S kategorisinin devamı niteliğinde olacak. Bu doğrultuda seride yer alacağı iddia edilen Xring O2, ARM’nin yeni nesil Travis çekirdek tasarımını temel alarak önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Travis çekirdeği, daha verimli işlem hattı yapısı ve güç tüketimini optimize eden mimarisiyle biliniyor. Bu nedenle yeni nesil Xring O2’nin hem hız hem enerji verimliliği açısından dikkat çekici geliştirmeler sunması bekleniyor.

    Xiaomi 15S Pro’nun sadece Çin pazarında satışa sunulması, şirketin ilk nesil çipini kontrollü bir ortamda test etme stratejisinin bir parçasıydı. Xiaomi 17S serisinin de aynı şekilde Çin’e özel kalması bekleniyor. Bu yaklaşım, markaya daha geniş pazarlara açılmadan önce donanım ve yazılım optimizasyonlarını test edebileceği güvenli bir alan tanıyor. Xiaomi’nin küresel amiral gemileri ise en azından yakın vadede Qualcomm platformunu kullanmaya devam edecek.

    Son olarak 2026 yılında tanıtılması beklenen Xiaomi 17S serisi için beklenen en önemli yeniliklerden biri de işlem gücünün yanı sıra daha stabil bir sinyal yönetimi sağlayacak gelişmiş iletişim donanımı. Bu durum, mobil bağlantı performansında daha düşük gecikme süresi, daha kararlı veri aktarımı ve daha etkin güç yönetimi sağlayacak. 

