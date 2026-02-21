Xiaomi 17T serisi beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabilir

İddialara göre Xiaomi 17T’nin model numarası 2602DPT53G, 17T Pro’nun ise 2602EPTC0G olacak. Cihazların dahili kod adlarının sırasıyla “Chagall” ve “Warhol” olduğu belirtiliyor.
Xiaomi 17T serisi beklenen özellikler
Aynı kaynağa göre 17T modeli MediaTek Dimensity 8500 işlemciden güç alacak, 17T Pro ise Dimensity 9500 yonga setiyle gelecek. Batarya kapasitelerinin 15T serisine kıyasla artırılacağı ifade edilirken, kamera tarafında büyük bir yenilik beklenmiyor.
Öte yandan daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntı, 17T’nin 15T ile tamamen aynı kamera kurulumuna sahip olacağını, ancak batarya kapasitesinin 6.500 mAh’a çıkarılacağını ve 67W hızlı şarj desteği sunacağını iddia etmişti. Ancak o söylentide işlemci olarak Dimensity 9400’dan bahsediliyordu.
Dolayısıyla Xiaomi 17T serisinin teknik özellikleri konusunda farklı kaynaklar arasında çelişkiler var. Bu nedenle bu bilgileri şimdilik temkinli değerlendirmekte fayda var.
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi