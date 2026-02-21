Giriş
    Xiaomi 17T serisi beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabilir

    Söylentilere göre Xiaomi, 17T serisini beklenenden dört ay daha erken, büyük ihtimalle Mayıs ayında piyasaya sürecek. Peki yeni seriyle ilgili sızan bilgiler neler?   

    Xiaomi 17T serisi beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerini geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmıştı ve T serisi her yıl düzenli olarak aynı dönemde duyuruluyordu. Ancak Çin kaynaklı yeni bir iddiaya göre bu takvim 2026’da değişebilir. Söylentilere göre şirket, Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerini dört ay daha erken, yani büyük ihtimalle Mayıs ayında piyasaya sürecek.

    İddialara göre Xiaomi 17T’nin model numarası 2602DPT53G, 17T Pro’nun ise 2602EPTC0G olacak. Cihazların dahili kod adlarının sırasıyla “Chagall” ve “Warhol” olduğu belirtiliyor.

    Xiaomi 17T serisi beklenen özellikler

    Aynı kaynağa göre 17T modeli MediaTek Dimensity 8500 işlemciden güç alacak, 17T Pro ise Dimensity 9500 yonga setiyle gelecek. Batarya kapasitelerinin 15T serisine kıyasla artırılacağı ifade edilirken, kamera tarafında büyük bir yenilik beklenmiyor.

    Öte yandan daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntı, 17T’nin 15T ile tamamen aynı kamera kurulumuna sahip olacağını, ancak batarya kapasitesinin 6.500 mAh’a çıkarılacağını ve 67W hızlı şarj desteği sunacağını iddia etmişti. Ancak o söylentide işlemci olarak Dimensity 9400’dan bahsediliyordu.

    Dolayısıyla Xiaomi 17T serisinin teknik özellikleri konusunda farklı kaynaklar arasında çelişkiler var. Bu nedenle bu bilgileri şimdilik temkinli değerlendirmekte fayda var.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/xiaomi_17t_and_17t_pro_are_reportedly_coming_much_sooner_than_their_predecessors-news-71638.php https://m.weibo.cn/detail/5268072162397972
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

