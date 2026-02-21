Xiaomi 17T serisi beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerini geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmıştı ve T serisi her yıl düzenli olarak aynı dönemde duyuruluyordu. Ancak Çin kaynaklı yeni bir iddiaya göre bu takvim 2026’da değişebilir. Söylentilere göre şirket, Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerini dört ay daha erken, yani büyük ihtimalle Mayıs ayında piyasaya sürecek.

İddialara göre Xiaomi 17T’nin model numarası 2602DPT53G, 17T Pro’nun ise 2602EPTC0G olacak. Cihazların dahili kod adlarının sırasıyla “Chagall” ve “Warhol” olduğu belirtiliyor.

Xiaomi 17T serisi beklenen özellikler

Aynı kaynağa göre 17T modeli MediaTek Dimensity 8500 işlemciden güç alacak, 17T Pro ise Dimensity 9500 yonga setiyle gelecek. Batarya kapasitelerinin 15T serisine kıyasla artırılacağı ifade edilirken, kamera tarafında büyük bir yenilik beklenmiyor.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntı, 17T’nin 15T ile tamamen aynı kamera kurulumuna sahip olacağını, ancak batarya kapasitesinin 6.500 mAh’a çıkarılacağını ve 67W hızlı şarj desteği sunacağını iddia etmişti. Ancak o söylentide işlemci olarak Dimensity 9400’dan bahsediliyordu.

Dolayısıyla Xiaomi 17T serisinin teknik özellikleri konusunda farklı kaynaklar arasında çelişkiler var. Bu nedenle bu bilgileri şimdilik temkinli değerlendirmekte fayda var.

