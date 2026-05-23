Xiaomi 17T serisinin küresel fiyatları lansman öncesi sızdı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 28 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı küresel lansman öncesinde Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleriyle ilgili yeni sızıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce Avrupa pazarına yönelik fiyat bilgileri ortaya çıkarken son raporlar; Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler ve Rusya gibi farklı bölgelerdeki satış fiyatlarına ışık tuttu. Ortaya çıkan veriler, Xiaomi 17T serisinin donanım yapılandırmasına bağlı olarak orta-üst segment ile premium amiral gemisi kategorisi arasında konumlandırılacağını gösteriyor.

İşte Xiaomi 17T serisinin küresel fiyatlandırmaları:

Sızdırılan bilgilere göre standart Xiaomi 17T modeli Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2.599 AED seviyesinde fiyatlandırılabilir. Bu rakam güncel kur karşılığıyla yaklaşık 708 dolar seviyesine denk geliyor. Filipinler pazarında ise cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 33.999 PHP (yaklaşık 553 dolar), 512 GB depolamalı sürümünün ise 37.999 PHP (yaklaşık 618 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği belirtiliyor. Xiaomi 17T Pro tarafında ise fiyatların daha üst seviyeye taşındığı görülüyor. Pro modelin 256 GB depolamalı sürümünün 45.999 PHP’den (yaklaşık 748 dolar) başlayabileceği, 512 GB versiyonunun ise 47.999 PHP (yaklaşık 780 dolar) seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Rusya kaynaklı sızıntılar da serinin premium konumlandırmasını destekleyen detaylar içeriyor. Xiaomi 17T’nin 256 GB sürümünün yaklaşık 51.625 RUB’dan (yaklaşık 725 dolar) başlayabileceği, 512 GB versiyonunun ise 54.537 RUB (yaklaşık 776 dolar) seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. Xiaomi 17T Pro’da ise fiyatların belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. 256 GB depolamalı modelin 68.535 RUB (yaklaşık 963 dolar), 1 TB depolamalı üst düzey varyantın ise 81.861 RUB (yaklaşık 1150 dolar) seviyesinde fiyatlandırıldığı iddia ediliyor. Bu rakamlar doğrudan döviz çevrimiyle değerlendirildiğinde ülkeler arası gerçek satış politikalarını tam olarak yansıtmasa da, Xiaomi’nin bu seriyi küresel pazarda premium Android segmentine daha yakın konumlandırdığı anlaşılıyor.

Xiaomi 17T Pro, ekran ve batarya tarafında ayrışıyor

Teknik özellikler tarafında iki model arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. Xiaomi 17T’nin 6,59 inç büyüklüğünde, 2756 x 1268 piksel çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. Xiaomi 17T Pro modelinde ise daha büyük ve daha yüksek yenileme hızına sahip bir panel öne çıkıyor. Cihazın 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 çözünürlük sunan ve 144Hz yenileme hızını destekleyen bir ekranla gelebileceği konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında Xiaomi’nin MediaTek ile iş birliğini sürdürdüğü görülüyor. Standart modelde MediaTek Dimensity 8500 Ultra yonga setinin kullanılacağı, Pro varyantında ise daha güçlü Dimensity 9500 işlemcisinin tercih edileceği iddia ediliyor. MediaTek’in son yıllarda enerji verimliliği ve grafik performansı konusunda önemli ilerleme kaydetmesi, özellikle Android üreticileri için Qualcomm alternatifini daha güçlü hâle getirmiş durumda. Her iki modelin de 12 GB RAM ile sunulması beklenirken, depolama seçeneklerinin 512 GB’a kadar çıkacağı belirtiliyor. Pro modelin ise bazı bölgelerde 1 TB depolama seçeneğiyle satışa çıkabileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

Batarya kapasitesi tarafında ise Xiaomi’nin agresif bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Xiaomi 17T’nin 6.500mAh kapasiteli bir batarya ve 67W hızlı şarj desteğiyle gelebileceği belirtiliyor. Xiaomi 17T Pro’nun ise 7.000mAh batarya, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunabileceği iddia ediliyor. Bu değerler doğrulanırsa cihaz, uzun kullanım süresiyle birlikte kısa şarj sürelerini aynı pakette sunan modeller arasına katılabilir.

Son olarak kamera tarafında her iki modelin de benzer bir yapı paylaşacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre cihazlarda 50 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Akıllı telefon üreticileri son yıllarda kamera tarafında megapiksel yarışından daha çok sensör kalitesi ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojilerine yönelirken Xiaomi’nin bu seride donanım çeşitliliğini de korumayı tercih ettiği görülüyor.

Xiaomi 17T serisinin küresel fiyatları lansman öncesi sızdı

