Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin fiyat performans odaklı T serisi bu yıl beklenenden daha erken sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 17T ve 17T Pro, donanım tarafında ciddi yükseltmelerle gelecek. Son olarak Xioami 17T serisinin tüm özelliklerini, resmi görsellerini ve fiyatını ortaya çıkaran büyük sızıntı gerçekleşti.

Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun özellikleri (beklenen)

Paylaşılan detaylara göre Xiaomi 17T ve 17T Pro, genel tasarım dili olarak benzer kalacak ancak boyut ve kamera modülü detaylarında küçük farklar bulunacak. Ekran tarafında ise iki model arasında belirgin farklar var. Xiaomi 17T'nin 6,59 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelmesi beklenirken, Pro modelde 6,83 inç ve 144Hz yenileme hızına sahip daha gelişmiş bir ekran kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise MediaTek imzası dikkat çekiyor. Standart modelde Dimensity 8500 Ultra yer alırken, 17T Pro'nun Dimensity 9500 ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelde de 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri sunulacak.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafı serinin en güçlü noktalarından biri. Xiaomi 17T'nin 6500 mAh kapasiteye sahip olacağı ve 67W hızlı şarj destekleyeceği belirtiliyor. Pro modelde ise bu kapasite 7000 mAh seviyesine çıkıyor ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Kamera bölümünde ise her iki cihazda da 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom) ve 12 MP ultra geniş açı sensörü yer alacak.

Xiaomi MIX 5, küresel pazarlara dönüş yapıyor: Türkiye listede 1 gün önce eklendi

Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak. Tasarım tarafında Xiaomi 17T'nin plastik gövdeyle gelmesi beklenirken, Pro modelde metal çerçeve tercih edilecek. Son olarak fiyatlandırma tarafında Xiaomi 17T'nin 749 euro seviyesinden başlaması beklenirken, 17T Pro'nun 999 euro fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: