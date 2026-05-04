Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı
Xiaomi'nin küresel pazara sunacağı 17T serisi için geri sayım hızlanırken, cihazlara ait neredeyse tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İşte Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun beklenen özellikleri ve dahası
Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun özellikleri (beklenen)
Paylaşılan detaylara göre Xiaomi 17T ve 17T Pro, genel tasarım dili olarak benzer kalacak ancak boyut ve kamera modülü detaylarında küçük farklar bulunacak. Ekran tarafında ise iki model arasında belirgin farklar var. Xiaomi 17T'nin 6,59 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelmesi beklenirken, Pro modelde 6,83 inç ve 144Hz yenileme hızına sahip daha gelişmiş bir ekran kullanılacak.
Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak. Tasarım tarafında Xiaomi 17T'nin plastik gövdeyle gelmesi beklenirken, Pro modelde metal çerçeve tercih edilecek. Son olarak fiyatlandırma tarafında Xiaomi 17T'nin 749 euro seviyesinden başlaması beklenirken, 17T Pro'nun 999 euro fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.