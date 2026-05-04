Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı

    Xiaomi'nin küresel pazara sunacağı 17T serisi için geri sayım hızlanırken, cihazlara ait neredeyse tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İşte Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun beklenen özellikleri ve dahası

    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin fiyat performans odaklı T serisi bu yıl beklenenden daha erken sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 17T ve 17T Pro, donanım tarafında ciddi yükseltmelerle gelecek. Son olarak Xioami 17T serisinin tüm özelliklerini, resmi görsellerini ve fiyatını ortaya çıkaran büyük sızıntı gerçekleşti.

    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun özellikleri (beklenen)

    Paylaşılan detaylara göre Xiaomi 17T ve 17T Pro, genel tasarım dili olarak benzer kalacak ancak boyut ve kamera modülü detaylarında küçük farklar bulunacak. Ekran tarafında ise iki model arasında belirgin farklar var. Xiaomi 17T'nin 6,59 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelmesi beklenirken, Pro modelde 6,83 inç ve 144Hz yenileme hızına sahip daha gelişmiş bir ekran kullanılacak.

    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise MediaTek imzası dikkat çekiyor. Standart modelde Dimensity 8500 Ultra yer alırken, 17T Pro'nun Dimensity 9500 ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelde de 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri sunulacak.
    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun görselleri ve özellikleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafı serinin en güçlü noktalarından biri. Xiaomi 17T'nin 6500 mAh kapasiteye sahip olacağı ve 67W hızlı şarj destekleyeceği belirtiliyor. Pro modelde ise bu kapasite 7000 mAh seviyesine çıkıyor ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Kamera bölümünde ise her iki cihazda da 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik zoom) ve 12 MP ultra geniş açı sensörü yer alacak.

    Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak. Tasarım tarafında Xiaomi 17T'nin plastik gövdeyle gelmesi beklenirken, Pro modelde metal çerçeve tercih edilecek. Son olarak fiyatlandırma tarafında Xiaomi 17T'nin 749 euro seviyesinden başlaması beklenirken, 17T Pro'nun 999 euro fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spdıf nedir gürcistan media markt silkroad wizard skill dizilimi helikopter pilotu nasıl olunur buzdolabından tır tır ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum