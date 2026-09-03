Xiaomi 18 Fold canlı gösterildi: Katlanabilir iPhone'u ezip geçecek!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de 7 Eylül’deki lansman öncesinde yeni katlanabilir telefonunu IFA 2026'da gösterdi. Xiaomi 18 Fold, geniş boyutu, neredeyse görünmez katlanma çizgisi, koyu kırmızı rengi, yatay Leica kamera düzeni ve Xiaomi tarafından tasarlanan XRING O3 çipiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi'den yeni rekor: Xring O3, AnTuTu'da 5 milyonu geçti 1 hf. önce eklendi

Geniş, güçlü tasarım

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Fold, eski Mix Fold serisinden daha kısa ve daha geniş olup, 5.38 inç dış ekran ve 7.58 inç iç panele sahip. Xiaomi bu formatı “mid-fold" olarak adlandırıyor. Kapalıyken kısa, pasaport tarzında, açıldığında ise, dar dikdörtgen yerine geniş bir şekle sahip. Oranları, cihazı Xiaomi'nin önceki neslinden çok Samsung'un Galaxy Z Fold8'ine yaklaştırıyor. Ayrıca Apple'ın ilk katlanabilir cihazının beklenen 7.7 inç iç/yaklaşık 5.3 inç dış tasarımıyla da örtüşüyor.

Xiaomi ayrıca, su damlası profiline, üç kademeli bağlantı sistemine ve kenardan kenara koruyucu çerçeveye sahip yeni nesil dragon bone menteşesini kullanıyor. İç ekran, delinmeye karşı direnci güçlendirmek için çift katmanlı Ultra İnce Cam (UTG) kullanıyor. Dış ekran ise Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 ile korunuyor. Çerçeve, havacılık sınıfı 7 serisi alüminyumdan üretilmiş.

200MP Leica kamera

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Fold, arkada üç lens ve bir LED flaşı içine alan yatay kamera düzenini kullanıyor. Apple'ın katlanabilir telefonuyla ilgili mevcut raporlar da yatay arka kamera düzenine işaret ediyor ancak Apple'ın cihazının Xiaomi'nin üç kamerası yerine iki arka kamera kullanması bekleniyor. Xiaomi, kamera sisteminde Leica'nın yer aldığını doğruladı ve Berlin'de sergilenen cihazda görünen işaretler, 17 mm ile 80 mm arasında bir odak uzaklığı aralığına işaret ediyor. Weibo’daki tanıtım görselleri, katlanabilir telefonda 200 MP 1/1.56 inç ana kamera, 50 MP 3.5x periskop zoom kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunacağını ve üç arka kamerada da Leica'nın Summilux lensi kullanıldığını gösteriyor.

Koyu kırmızı renk

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Berlin'de sergilediği 18 Fold için koyu kırmızı rengi seçti. Işık altında bordo rengine doğru kayan, geleneksel parlak kırmızı telefondan daha zengin ve daha koyu bir renk. Apple'ın katlanabilir telefonunun kırmızı renkte gelmesi beklenmiyor; mevcut haberler iPhone Ultra için daha sade renk seçeneklerine işaret ediyor. Bu nedenle ilgili paralellik, katlanabilir iPhone ile değil, iPhone 18 Pro'nun Dark Cherry rengiyle kurulabilir. Bu rengi ilk kullanan Xiaomi oldu.

Xiaomi'nin amiral gemisi işlemcisi: XRING O3

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Fold, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRING O3 işlemcisini taşıyan ilk amiral gemisi telefonu. XRING O3, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. İşlemci, 4.35GHz'e kadar çalışan iki adet C1-Ultra çekirdek, 3.68GHz'e kadar çalışan dört adet C1-Premium çekirdek ve 3.15GHz'e kadar çalışan dört adet C1-Pro çekirdekten oluşan on çekirdek içeriyor. Grafik işlemcisi 16 çekirdekli G2-Ultra NX GPU'dan gelirken, dört çekirdekli NPU'nun Xiaomi tarafından 200 TOPS olarak derecelendirildiği belirtiliyor. İlk testlere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla daha performanslı ve daha verimli bir işlemci. Xiaomi 18 Fold ayrıca LPDDR6 belleğe sahip ilk akıllı telefon olacak.

6000 mAh batarya

Xiaomi, Xiaomi 18 Fold'un 6.000 mAh batarya, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını doğruladı. Şirketin son büyük katlanabilir telefonu Mix Fold 4, 5.100 mAh bataryaya sahip olduğundan önemli bir yükseltme. Samsung Galaxy Z Fold 8’de 4800 mAh pil bulunuyor.

7 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra, 9 Eylül'de Cupertino'daki iPhone lansman etkinliğinde tanıtılacak. Xiaomi ise fiyatlandırma da dahil olmak üzere daha fazla detayı 7 Eylül'de Çin'deki lansman etkinliğinde açıklayacak.

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