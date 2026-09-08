Xiaomi 18 Fold ilk satışta rekor kırdı: Satışlar 3 katına çıktı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, dün akşam saatlerinde Çin'de düzenlediği etkinlikte Xiaomi 18 Fold'u tanıttı. Şirket böylece geçen yıl ara verdiği yatay katlanabilir telefon kategorisine geri döndü. Yeni modelde klasik kitap tipi katlanabilir telefonlara kıyasla daha geniş ve kompakt bir form faktörü tercih edilirken, şirketin kendi geliştirdiği 3nm Xring O3 yonga setinden güç alıyor. Son olarak Xiaomi, cihaz için ilk satış rakamlarını paylaştı.

Satışlar 3 katına çıktı

Xiaomi Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Çin Başkanı Wang Xiaoyan tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 18 Fold'un ilk satış performansı, önceki nesil büyük ekranlı katlanabilir telefona göre yıllık bazda yüzde 310 arttı. Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı ve CMO Xu Fei de yeni modelin satışlarının güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

Xiaomi 18 Fold için Çin'de ön sipariş süreci başladı. Telefonun resmi satışları ise 10 Eylül'de başlayacak. Yüzde 310'luk artışın hangi adet satış üzerinden hesaplandığı açıklanmazken, Çin pazarında Xiaomi 18 Fold'un önceki nesline göre çok daha yüksek bir ilk satış performansı yakaladığı görülüyor. Toplam satış adedi ise henüz açıklanmış değil.

Xiaomi 18 Fold neler sunuyor?

Xiaomi 18 Fold, 5,38 inç dış AMOLED ekran ve 7,58 inç katlanabilir AMOLED iç ekran kullanıyor. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit'e kadar tepe parlaklık sunuyor.Telefonun açık durumdaki kalınlığı 5,02 mm, ağırlığı ise 219 gram olarak açıklanıyor. Böylece Xiaomi, daha geniş ekran alanını kompakt bir gövdeyle bir araya getirmeye çalışıyor.

Cihazın merkezinde Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisi bulunuyor. Telefonda 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama seçeneği sunulurken, üst seviye versiyonda yeni nesil LPDDR6 bellek kullanılıyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh kapasite bulunuyor. Xiaomi 18 Fold, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

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Kamera sistemi Leica iş birliğiyle hazırlanmış üçlü bir kurulumdan oluşuyor. Ana kamerada 200 megapiksel sensör kullanılırken, 3,5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksellik periskop telefoto ve 50 megapiksellik ultra geniş açı kamera sisteme eşlik ediyor. Xiaomi 18 Fold'un Çin'deki başlangıç fiyatı 10.999 yuan, yani yaklaşık 1.640 dolar seviyesinde. Şirketin şu aşamada telefonu Çin dışındaki pazarlara sunma planı bulunmuyor.

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Xiaomi 18 Fold ilk satışta rekor kırdı: Satışlar 3 katına çıktı

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