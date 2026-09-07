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    Geniş katlanır telefon Xiaomi 18 Fold tanıtıldı: Fiyatı cep yakıyor!

    Xiaomi, ilk geniş katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttı. Bu telefon, Huawei Pura X Max, Samsung Galaxy Z Fold 8 ve yakında tanıtılacak Apple iPhone Ultra modeliyle rekabet edecek.

    xiaomi katlanır telefon Xiaomi 18 Fold tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 7 Eylül’de amiral gemisi ürün lansman etkinliğinde en yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u resmi olarak tanıttı.

    Ekran ve Form Faktörü

    Xiaomi 18 Fold ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Fold, 5.38 inç harici ekran, 7.58 inç dahili ekrana sahip ortadan katlanmış bir tasarım sunuyor. Her iki panel de standart kağıt oranlarıyla eşleşen √2:1'e yakın bir en-boy oranı kullanıyor. Ekranlar, 1 ila 120 Hz arasındaki dinamik LTPO yenileme hızlarını destekliyor ve 4000 nit (APL %30) parlaklığa ulaşıyor. Harici ekran, standart 6.9 inç telefonlardan %8 daha geniş ekran klavyesi sağlıyor.

    Kasada geniş yarıçaplı eliptik köşeler, düz sarma çerçeve ve yarış pisti şeklinde DECO kamera bulunuyor. Açılmamış boyutlar, 117.8 mm x 163.8 mm x 5,02 mm şeklinde. Katlanmış kalınlık ise 10.68 mm. Cihazın ağırlığı ise 219 gr. Kırmızı, altın beyaz ve siyah renk seçeneği mevcut.

    Dayanıklılık ve Malzeme

    Xiaomi 18 Fold malzeme kalitesi Tam Boyutta Gör
    Cihaz, 1.2 metreden düşmeye karşı dayanıklı. Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 ile eşleştirilmiş 7 serisi alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. Xiaomi, katlama düzeneği için organik esnek yalıtım malzemeleriyle birleştirilmiş çift katmanlı ultra ince cam (UTG) yapının yanı sıra yeni nesil Dragon Bone menteşesini kullanıyor. Xiaomi’ye göre cihaz, tam açılı çevre ve simülasyon testlerine dayalı 492 yapısal optimizasyondan geçti.

    Donanım ve Yapay Zeka Performansı

    Xiaomi 18 Fold işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Fold, testlerde 5 milyonun üzerinde puan alan üst seviye işlemci Xiaomi O3 AI ile geliyor. Temel performans özellikleri şunları içeriyor:
    • CPU: Orta ve düşük yüklerde %25 güç azalmasıyla çoklu çekirdek performansında %60 artış.
    • GPU: Grafik performansında %85 artış ve güç tüketiminde %64 azalma.
    • NPU: 200 TOPS Tensor hesaplama gücü ve 3,13 TFLOPS Vektör hesaplama gücü sunar.
    • RAM: Changxin Memory ile işbirliği içinde geliştirilen, LPDDR6 belleği ticari olarak kullanan ilk şirket

    Yazılım geliştirmeleri arasında, sesle etkinleştirilen iş akışları için "Süper Xiao Ai Inspiration Ball" ile entegre, aynı anda altı adede kadar bölünmüş ekranı çalıştırabilen yenilenmiş çoklu görev ortamı yer alıyor.

    Pil ve Kamera

    Xiaomi 18 Fold batarya kaç mah Tam Boyutta Gör
    Pil dayanıklılığı, %20 silikon içeriğe ve 920 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 6.000 mAh çift katmanlı Xiaomi Jinshajiang bataryayla sağlanıyor. Şarj özellikleri arasında 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj yer alıyor.

    Xiaomi, kamera sisteminin Leica ile ortaklaşa tasarlandığını söylüyor. Xiaomi 18 Fold, 200 MP Leica sensörünü taşıyan ana kamera, 50 MP Leica periskop lens ve 50 MP Leica lens ultra geniş açılı kamerayla geliyor. 200 megapiksel ana kamera, f/1.7 diyafram açıklığına sahip. OIS desteği de mevcut. 50 megapiksel periskop telefoto kamera, f/2.8 diyafram açıklığına, 3.5x optik zoom'a, 7x optik kalitede yakınlaştırmaya ve OIS'e sahip. Arkada ayrıca f/2.4 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. İki ekranda da her kamera 16MP çözünürlüğe sahip.

    Özel Seramik Model

    Xiaomi 18 Fold Ceramic model Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, standart modelin yanı sıra daha dayanıklı olduğu söylenen silikon nitrür seramikten yapılmış sınırlı Seramik Edition’ı da tanıttı. Bu modelin yalnızca 16 GB LPDDR6 RAM + 1 TB depolama ile geldiği ve 1.500 adet üretildiği belirtildi.

    Fiyatlandırma

    Xiaomi 18 Fold'un fiyatı 1.638 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma, 12 GB RAM 256 GB depolama alanı için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:

    • 12GB + 256GB: 10999 yuan (1638 dolar)
    • 12GB + 512GB: 11999 yuan (1787 dolar)
    • 16GB + 512GB: 12999 yuan (1936 dolar)
    • 16GB LPDDR6 + 1TB: 14999 yuan (2234 dolar)
    • 16GB LPDDR6 + 1TB Ceramic Limited Edition: 15999 yuan (2383 dolar)

    Xiaomi 18 Fold ilk olarak 10 Eylül'de Çin’de satışa çıkacak.

    Xiaomi 18 Fold özellikleri

    Xiaomi 18 Fold teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran: 7.58 inç, 1672 x 2364, 1-120Hz (uyarlanabilir)
    • Kapak ekranı: 5.38 inç, 1712 x 1168, 1-120Hz (uyarlanabilir)
    • Boyut: 117.8 x 83.6 x 10.68 mm (katlı),  117,8 x 163,8 x 5,02 mm (açık)
    • Ağırlık: 219 gram
    • İşlemci: Xiaomi XRING O3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Kamera: 200MP f/1.7 OIS (birincil) + 50MP f/2.4 (ultra geniş) + 50MP f/2.8, 3.5x optik zoom (periskop)
    • Ön kameralar: 16MP
    • Batarya: 6.000mAh, 67W kablolu, 50W kablosuz
    • İşletim Sistemi: HyperOS 4
    • Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0
    • Suya dayanıklılık: Yok
    • Renkler: Siyah, Seramik Özel Sürüm, Sıcak Altın, Kırmızı

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