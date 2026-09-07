Geniş katlanır telefon Xiaomi 18 Fold tanıtıldı: Fiyatı cep yakıyor!

Ekran ve Form Faktörü
Kasada geniş yarıçaplı eliptik köşeler, düz sarma çerçeve ve yarış pisti şeklinde DECO kamera bulunuyor. Açılmamış boyutlar, 117.8 mm x 163.8 mm x 5,02 mm şeklinde. Katlanmış kalınlık ise 10.68 mm. Cihazın ağırlığı ise 219 gr. Kırmızı, altın beyaz ve siyah renk seçeneği mevcut.
Dayanıklılık ve Malzeme
Donanım ve Yapay Zeka Performansı
- CPU: Orta ve düşük yüklerde %25 güç azalmasıyla çoklu çekirdek performansında %60 artış.
- GPU: Grafik performansında %85 artış ve güç tüketiminde %64 azalma.
- NPU: 200 TOPS Tensor hesaplama gücü ve 3,13 TFLOPS Vektör hesaplama gücü sunar.
- RAM: Changxin Memory ile işbirliği içinde geliştirilen, LPDDR6 belleği ticari olarak kullanan ilk şirket
Yazılım geliştirmeleri arasında, sesle etkinleştirilen iş akışları için "Süper Xiao Ai Inspiration Ball" ile entegre, aynı anda altı adede kadar bölünmüş ekranı çalıştırabilen yenilenmiş çoklu görev ortamı yer alıyor.
Pil ve Kamera
Xiaomi, kamera sisteminin Leica ile ortaklaşa tasarlandığını söylüyor. Xiaomi 18 Fold, 200 MP Leica sensörünü taşıyan ana kamera, 50 MP Leica periskop lens ve 50 MP Leica lens ultra geniş açılı kamerayla geliyor. 200 megapiksel ana kamera, f/1.7 diyafram açıklığına sahip. OIS desteği de mevcut. 50 megapiksel periskop telefoto kamera, f/2.8 diyafram açıklığına, 3.5x optik zoom'a, 7x optik kalitede yakınlaştırmaya ve OIS'e sahip. Arkada ayrıca f/2.4 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. İki ekranda da her kamera 16MP çözünürlüğe sahip.
Özel Seramik Model
Fiyatlandırma
Xiaomi 18 Fold'un fiyatı 1.638 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma, 12 GB RAM 256 GB depolama alanı için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:
- 12GB + 256GB: 10999 yuan (1638 dolar)
- 12GB + 512GB: 11999 yuan (1787 dolar)
- 16GB + 512GB: 12999 yuan (1936 dolar)
- 16GB LPDDR6 + 1TB: 14999 yuan (2234 dolar)
- 16GB LPDDR6 + 1TB Ceramic Limited Edition: 15999 yuan (2383 dolar)
Xiaomi 18 Fold ilk olarak 10 Eylül'de Çin’de satışa çıkacak.
Xiaomi 18 Fold özellikleri
- Ana ekran: 7.58 inç, 1672 x 2364, 1-120Hz (uyarlanabilir)
- Kapak ekranı: 5.38 inç, 1712 x 1168, 1-120Hz (uyarlanabilir)
- Boyut: 117.8 x 83.6 x 10.68 mm (katlı), 117,8 x 163,8 x 5,02 mm (açık)
- Ağırlık: 219 gram
- İşlemci: Xiaomi XRING O3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Kamera: 200MP f/1.7 OIS (birincil) + 50MP f/2.4 (ultra geniş) + 50MP f/2.8, 3.5x optik zoom (periskop)
- Ön kameralar: 16MP
- Batarya: 6.000mAh, 67W kablolu, 50W kablosuz
- İşletim Sistemi: HyperOS 4
- Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0
- Suya dayanıklılık: Yok
- Renkler: Siyah, Seramik Özel Sürüm, Sıcak Altın, Kırmızı
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