Xiaomi 18 Fold'un onarım fiyatları belli oldu: Düşürmek istemezsiniz!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bu ayın başlarında Çin'de tanıttığı Xiaomi 18 Fold'un yedek parça fiyatlarını açıkladı. 10.999 yuan (1642 $) fiyatıyla halihazırda pahalı bir telefon olan 18 Fold'un onarımı da ucuz olmayacak. Değiştirilmesi en maliyetli parçalar, iç ekran ve anakart.

Xiaomi 18 Fold ilk satışta rekor kırdı: Satışlar 3 katına çıktı 1 hf. önce eklendi

İç kısımdaki esnek ekran ve anakart, yedek parça listesindeki en pahalı kalemleri oluşturuyor. İç ekran değişimi 536 dolar olarak fiyatlandırılırken, dış kapak ekranının maliyeti daha makul seviyede, yani 112 dolar seviyesinde.

Üst seviye telefon fiyatına anakart değişimi!

Anakart değişim ücreti, kullanıcının seçtiği RAM ve depolama yapılandırmasına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Giriş seviye 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelde anakartın fiyatı 581 dolar olup, ara seviyelerde fiyatlar kademeli olarak artıyor. LPDDR6 belleğe sahip en üst seviye 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanlı model için anakart fiyatı 885 dolara adar çıkıyor. Bu tek bileşen, üst seviye cihazın toplam perakende satış fiyatının neredeyse yüzde 40'ını oluşturuyor ve katlanabilir olmayan standart amiral gemisi modellerin toplam satın alma fiyatını geride bırakıyor.

Seramik model daha maliyetli

Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition için belirlenen onarım fiyatları daha da yüksek. Silikon nitrür seramikten üretilen pil kapağının değişim maliyeti 156 dolar iken, standart modelin arka panelinin maliyeti 37 dolar seviyesinde.

Kamera ve pil değişim ücreti uygun

Diğer yedek parçalar ise nispeten daha uygun fiyatlı. 6.000 mAh kapasiteli pilin değişim ücreti 39 dolar olarak belirlenmiş. Kamera modüllerinin fiyatları ise ön kamera için 6 dolar ile ana geniş açılı sensör için 30 dolar arasında değişiyor.

Xiaomi 18 Fold fiyatı ne kadar?

Xiaomi 18 Fold'un fiyatı 10.999 yuandan (1.642 dolar) başlıyor. 16GB LPDDR6 bellek 1TB depolama alanlı en üst modelin fiyatı 14.999 yuan (2.239 dolar). Ceramic Special Edition olarak geçen en pahalı modelin fiyatı ise 15.999 yuan (2.388 dolar).

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Xiaomi 18 Fold'un ekran ve pil değişim ücreti belli oldu!

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