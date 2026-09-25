Xiaomi 18 Pro için Apple Watch sürprizi: Uyumluluk sonunda geliyor!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerinde Apple ekosistemiyle olan bağlantısını daha da genişletiyor. Şirketin düzenlediği sonbahar etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Xiaomi 18 Pro serisi artık Apple Watch ile bağlantı kurabiliyor. Böylece iPhone'dan Xiaomi telefona geçmesine rağmen Apple Watch kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların uyumluluk sorunu ortadan kalkacak.

Xiaomi 18 Pro, Apple Watch desteğiyle geliyor

Xiaomi Grup Başkanı ve Mobil Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing tarafından açıklanan yeni özellik, Xiaomi 18 Pro serisinin Apple Watch ile bağlantı kurmasına imkan tanıyor. Bağlantı sonrasında kullanıcılar Apple Watch üzerinden arama ve bildirimleri alabiliyor. Bununla birlikte Xiaomi, iki cihaz arasında fitness ve sağlık verilerinin senkronizasyonunu da destekliyor.

Böylece Apple Watch kullanan kişilerin yalnızca Xiaomi telefona geçtikleri için mevcut saatlerinden tamamen vazgeçmeleri gerekmiyor. Bu özellik özellikle iPhone ile Xiaomi telefonunu birlikte kullanan veya Apple ekosistemindeki bazı ürünleri koruyarak Android tarafına geçmek isteyen kullanıcılar açısından önem taşıyabilir.

Xiaomi ve Apple arasındaki bağlantı yeni değil

Xiaomi'nin Apple cihazlarıyla entegrasyonu aslında Xiaomi 18 Pro serisiyle başlamıyor. Şirket, son yıllarda HyperConnect çatısı altında iki ekosistemi birbirine yaklaştırmaya yönelik çeşitli özellikler sunuyor. Örneğin Xiaomi'nin yeni nesil telefonlarında iPhone'a fotoğraf, video ve dosya aktarımı daha kolay hale getirildi. Bunun yanında cihazlar arasında kilit açma, mesaj paylaşımı ve bulut fotoğraf albümü senkronizasyonu gibi özellikler de kullanıma sunuldu.

Xiaomi, Apple ekosistemine yönelik çalışmalarının temellerini 2024 yılında Xiaomi 15 serisi ve HyperOS 2'nin tanıtımı sırasında atmıştı. Xiaomi Connect Service uygulaması üzerinden iPhone ile dosya ve görüntü aktarımı yapılabiliyordu. Daha sonrasında HyperOS 3 ile entegrasyon daha da genişletildi. Xiaomi telefonlarda iPhone bildirimlerini görüntüleme, iPad üzerinde ise uygulamaları pencere içerisinde kullanma gibi özellikler eklendi.

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Mac tarafında da Xiaomi telefonların birden fazla yeniden boyutlandırılabilir pencereyle kullanılabilmesi ve telefon ekranının Mac üzerinden kontrol edilebilmesi gibi özellikler sunulmaya başlandı. Magic Launcher sayesinde Mac'in Touch ID sensörü kullanılarak yansıtılan telefon oturumunun kilidi de açılabiliyor.

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Xiaomi 18 için Apple Watch sürprizi: Uyumluluk sonunda geliyor

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