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    Xiaomi 18'in özellikleri sızdırıldı: Çift 200MP kamera ve dev batarya

    Xiaomi 18'in teknik özellikleri yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Kompakt ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve çift 200 MP kamera telefonun öne çıkan detayları arasında.

    Xiaomi 18'in özellikleri sızdırıldı: Çift 200MP kamera ve dev pil Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz hafta Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini Çin'de tanıttı. Ancak şirket, serinin standart modeli olan Xiaomi 18'i lansmanda göstermedi. Daha önce aralık ayında ayrı bir etkinlikle tanıtılacağı öne sürülen telefon için şimdi teknik özelliklerin önemli bir bölümü ortaya çıktı.

    Xiaomi 18'in özellikleri sızdırıldı

    Weibo'da paylaşılan yeni sızıntıya göre Xiaomi 18, amiral gemisi serisinin daha kompakt modeli olacak. Buna rağmen kamera tarafında Pro modellerinden ayrışmak yerine çift 200 MP kamera kurulumuna yer verebilir. Sızıntıya göre telefonun arka tarafında 1/1,28 inç boyutunda 200MP ana kamera bulunacak. Buna 3x optik yakınlaştırma sunan 200MP periskop telefoto kamera eşlik edecek. Üçüncü kamera ise 50MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü olacak.

    Bu kurulum gerçekleşirse Xiaomi 18, yalnızca yüksek çözünürlüklü ana kameraya değil, periskop telefoto kamerada da 200MP sensöre sahip olacak. Özellikle 3x optik yakınlaştırmanın 200MP sensörle bir araya getirilmesi, telefonun kamera sisteminin önemli noktalarından biri olabilir.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve 7.200 mAh batarya

    Performans tarafında Xiaomi 18'in Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi platformunun kullanılacak olması, standart modelin performans açısından serinin üst modellerine yakın bir konumda bulunacağını gösteriyor. Ekran tarafında ise 6,4 inç M11 panel kullanılacağı ve çözünürlüğün 1.5K seviyesinde olacağı sızıntılar arasında.

    Batarya kapasitesi ise cihazın dikkat çeken diğer özelliklerinden biri. Xiaomi 18'in 7.200 mAh batarya ile geleceği ve 100W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı öne sürülüyor.

    Xiaomi 18 özellikleri:

    • Ekran: 6,4 inç M11, 1.5K
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6
    • Ana kamera: 200 MP, 1/1,28 inç sensör
    • Telefoto: 200 MP, 3x optik zoom
    • Ultra geniş açı: 50 MP
    • Batarya: 7.200 mAh
    • Şarj: 100W kablolu

    Xiaomi 18 ne zaman tanıtılacak?

    Xiaomi 18'in, Pro modellerinden farklı olarak aralık ayında tanıtılacağı iddia ediliyor. Yeni sızıntı da daha önce ortaya atılan bu lansman takvimini destekliyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa Xiaomi 18, daha küçük ekranlı bir gövdeyi Snapdragon 8 Elite Gen 6, çift 200 MP kamera ve 7.200 mAh batarya gibi üst seviye donanımlarla bir araya getirecek.

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