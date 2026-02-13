Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 18'in tasarımı ilk defa ortaya çıktı: İşte render görüntüsü

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18'in ilk görüntüsü sızdırıldı. İşte 200 MP periskop kamera ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile gelmesi beklenen Xiaomi 18'in render görüntüsü:

    Xiaomi 18'in tasarımı ilk kez ortaya çıktı: İşte render görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında Çin’de tanıtılması beklenen Xiaomi 18, geçen yıl aynı dönemde duyurulan Xiaomi 17 serisinin yerini alacak. Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinden oluşması beklenen yeni seri, lansman öncesi ilk kez tasarım detaylarıyla gündeme geldi. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntı, cihazın kamera tasarımından ekran boyutuna kadar çeşitli detayları da ortaya koyuyor.

    İşte Xiaomi 18'in render görüntüsü ve beklenen özellikleri:

    Paylaşılan görselde Xiaomi 18’in arka yüzeyinde kare formda bir kamera modülü dikkat çekiyor. Yuvarlatılmış köşelerle desteklenen bu modül içerisinde üçlü kamera sistemi üçgen bir dizilimle konumlandırılmış durumda. Kamera adasının üzerinde Leica logosunun yer alması, markanın görüntüleme alanındaki iş birliğinin devam edeceğine işaret ediyor. LED flaşın modülün bir köşesine konumlandırıldığı görülüyor.

    Teknik tarafta öne çıkan en önemli iddialardan biri kamera sistemine ilişkin. Geçmiş sızıntılara göre Xiaomi 18 serisinin tamamında 200 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamera yer alacak. Ayrıca önceki nesilde yer alan 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonunun Xiaomi 18'de korunabileceği de ifade ediliyor.

    6,4 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen Xiaomi 18'in selefindeki 7.000 mAh kapasiteli bataryadan daha büyük bir batarya ile gelmesi ön görülüyor. Son olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setiyle donatılması beklenen Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin, hem CPU hem de GPU tarafında önceki sürümlere kıyasla daha yüksek verimlilik ve performans sunması kuvvetle muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psp batarya suzuki sx4 1.6 gl otomatik kalorifer kazanı ayarları motor yağ yakması tamiri fiyatı bargello bayilik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Samsung Galaxy Book2 Business
    Samsung Galaxy Book2 Business
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum