Xiaomi 18'in tasarımı ilk defa ortaya çıktı: İşte render görüntüsü

Tam Boyutta Gör Eylül ayında Çin’de tanıtılması beklenen Xiaomi 18, geçen yıl aynı dönemde duyurulan Xiaomi 17 serisinin yerini alacak. Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinden oluşması beklenen yeni seri, lansman öncesi ilk kez tasarım detaylarıyla gündeme geldi. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntı, cihazın kamera tasarımından ekran boyutuna kadar çeşitli detayları da ortaya koyuyor.

İşte Xiaomi 18'in render görüntüsü ve beklenen özellikleri:

Paylaşılan görselde Xiaomi 18’in arka yüzeyinde kare formda bir kamera modülü dikkat çekiyor. Yuvarlatılmış köşelerle desteklenen bu modül içerisinde üçlü kamera sistemi üçgen bir dizilimle konumlandırılmış durumda. Kamera adasının üzerinde Leica logosunun yer alması, markanın görüntüleme alanındaki iş birliğinin devam edeceğine işaret ediyor. LED flaşın modülün bir köşesine konumlandırıldığı görülüyor.

Teknik tarafta öne çıkan en önemli iddialardan biri kamera sistemine ilişkin. Geçmiş sızıntılara göre Xiaomi 18 serisinin tamamında 200 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamera yer alacak. Ayrıca önceki nesilde yer alan 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonunun Xiaomi 18'de korunabileceği de ifade ediliyor.

6,4 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen Xiaomi 18'in selefindeki 7.000 mAh kapasiteli bataryadan daha büyük bir batarya ile gelmesi ön görülüyor. Son olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setiyle donatılması beklenen Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin, hem CPU hem de GPU tarafında önceki sürümlere kıyasla daha yüksek verimlilik ve performans sunması kuvvetle muhtemel.

