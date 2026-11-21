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Oynat Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Xiaomi 18 Max hakkındaki ilk detaylar sızdırıldı. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci, 8.000 mAh kapasiteyi aşan devasa bir batarya ve gelişmiş bir kamera sensörüyle gelecek. Model, sadece işlemci gücüne değil, geniş ekran ve uzun pil ömrüne odaklanacak. Resmi onay gelmese de model amiral gemisi serisinde öne çıkmaya aday görünüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Max'in Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci ve 8.000 mAh kapasitesini aşan bir bataryayla piyasaya sürülebileceği öne sürüldü. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, ismini açıklamadığı bir üreticinin büyük ekranlı ve üst düzey donanıma sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını bildirdi. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, büyük bir kamera sensörü ve minimalist tasarımla gelecek. Henüz üretici tarafından doğrulanmayan bu özelliklerin, Xiaomi'nin yeni nesil Max modeliyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Xiaomi 18 Max, Pro modelleri ile standart seri arasında konumlanacak

Sızıntıda doğrudan bir marka veya model ismi verilmemesine rağmen raporlar, söz konusu cihazın Xiaomi 18 Max olabileceğini ileri sürdü. Bu ihtimal, Xiaomi'nin önceki Max modellerinde benimsediği donanım yaklaşımıyla da örtüşüyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa Xiaomi 18 Max'in işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 6'ya geçiş yapması bekleniyor. Bununla birlikte sızıntıda belirtilen büyük kamera sensörü, yalnızca megapiksel değerinden ibaret olmayan bir görüntüleme iyileştirmesine işaret ediyor. Batarya kapasitesindeki olası artış da cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olabilir. Xiaomi 17 Max'te kullanılan 8.000 mAh pilin üzerine çıkılması, akıllı telefon pazarındaki yüksek kapasiteli batarya eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ailesindeki işlemci tercihleri, 18 Max'in ürün gamındaki yerini anlamak açısından önem taşıyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, Eylül ayında Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tanıttı. Bu cihazlarda sırasıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcilerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Xiaomi 18 Max'in ise daha güçlü Extreme sürümü yerine standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini kullanabileceği tahmin ediliyor. Bu tercih, cihazın Pro Max modelinin üzerinde konumlanmak yerine farklı donanım öncelikleriyle ayrışabileceğine işaret ediyor. Daha büyük ekran, yüksek batarya kapasitesi ve gelişmiş kamera donanımının bir araya gelmesi, Max modelinin temel farklılıklarını oluşturabilir. Böylece Xiaomi, işlemci gücünü en üst seviyeye taşımak yerine uzun kullanım süresine ve geniş ekran deneyimine önem veren bir alternatif sunabilir.

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