Xiaomi 18 Pro'da arka ekran yapay zeka ile akıllanacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçen Eylül ayında arka ekranıyla dikkat çeken 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Yeni bir söylentiye göre, bu serinin devamı olacak Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max de arka ekran özelliğini koruyacak.

Arka ekran, yapay zeka destekli akıllı pencereye dönüşecek

Üstelik bu arka ekran, "yapay zeka destekli akıllı pencere” olarak tanımlanan yeni bir özellikle daha işlevsel hale gelecek. Bu özelliğin tam olarak neler yapabileceği henüz net değil, ancak Xiaomi’nin bu ekranı geliştirmeye devam etmesi, bunun tek seferlik bir yenilik olmadığını gösteriyor.

Ayrıca her iki modelde de hoparlörlerin ve titreşim motorunun önceki nesle göre iyileştirildiği söyleniyor, ancak bu geliştirmelerin detayları paylaşılmış değil.

Xiaomi 18 Pro serisi beklenen özellikler

Daha önceki iddialara göre, Xiaomi 18 Pro modeli 6.3 inç ekran, 7.000 mAh veya daha büyük bir batarya, kablosuz şarj desteği, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve biri ana kamera diğeri telefoto olmak üzere iki adet 200 MP arka kamerayla gelebilir. 18 Pro Max’in ise 6.9 inç düz LIPO OLED ekranla, daha ince çerçeveler sunması ve diğer özelliklerin çoğunu küçük modelle paylaşması bekleniyor. Donanım tarafında ise cihazların Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alması muhtemel. Serinin Eylül ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.