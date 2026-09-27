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    Xiaomi 18 Pro'da "Gizlilik Ekranı" sorunu: Parlaklık ve görüş açısını düşürüyor

    Xiaomi 18 Pro ve Pro Max’teki Gizlilik Ekranı özelliği, kapatılsa bile ekran parlaklığı ile görüş açılarını olumsuz etkiliyor. Benzer sorun daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra’da görülmüştü.

    Xiaomi 18 Pro'da 'Gizlilik Ekranı' sorunu: Parlaklığı düşürüyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve Pro Max'te sunulan dikkat çekici yeniliklerden biri, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) adı verilen özel ekran özelliği oldu. Samsung Galaxy S26 Ultra'daki sisteme benzer bir yapıda çalışan bu teknoloji, cihaz ekranına yan açılardan bakıldığında görüntüyü karartarak başkalarının ekrana göz atmasını engellemeyi amaçlıyor.

    Ancak Xiaomi mağazasındaki yeni cihazları inceleyen sektör duyumcusu Ice Universe (X üzerinden yaptığı paylaşımda), bu özelliğin beraberinde ciddi bir ekran kalitesi sorununu getirdiğini aktardı. Ice Universe'in bildirdiğine göre, gizlilik işlevi tamamen kapatıldığında dahi akıllı telefonun ekran parlaklığı ve görüş açıları, önceki nesil Xiaomi 17 Ultra modeline kıyasla belirgin şekilde daha kötü bir performans sergiliyor.

    Samsung da benzer sorunla karşılaşmıştı

    Xiaomi'nin karşılaştığı bu durum, Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde yaşadığı süreci akla getiriyor. Galaxy S26 Ultra cihazında da ana şikayet konularından biri, Privacy Display özelliğinin açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak görüntü kalitesinde düşüş yaşanmasıydı.

    Samsung tarafında bu sorun hiçbir zaman tam olarak çözülemedi; şirket cihazdaki daha düşük parlaklık seviyesini kabul etmekle birlikte kullanıcıların aradaki farkı fark etmesinin neredeyse imkansız olduğunu savunmuştu.

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