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    Xiaomi 18 Pro'da beklenen özellik geliyor: Kendi uygulamalarını oluşturacak

    Xiaomi 18 Pro serisinin arka ekranı, sabit widget'larla sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar yapay zeka ile ihtiyaçlarına özel mini uygulamalar oluşturabilecek.    

    Xiaomi 18 Pro'dan yeni özellik: Kendi uygulamalarını oluşturacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro serisi için dikkat çeken bir arka ekran özelliğini duyurdu. Şirketin daha önce gizemli şekilde tanıttığı "Generating" ifadesinin, Versatile Back Screen adı verilen yeni sistemle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu özellik, telefonun arka ekranını yalnızca duvar kağıdı veya widget gösteren ikinci bir ekran olmaktan çıkarıyor.

    Kendi uygulamasını üretecek

    Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, yapay zeka tarafından oluşturulan mini uygulamaları doğrudan telefonun arka ekranında çalıştırabilecek. Böylece Xiaomi'nin önceden hazırladığı sabit widget seçenekleriyle sınırlı kalmak yerine, ihtiyaç duyulan göreve göre yeni uygulamalar oluşturulabilecek. Xiaomi'nin yayınladığı tanıtım videosunda sistemin farklı kullanım senaryoları gösterildi.

    Kullanıcılar örneğin yumurta pişirme zamanlayıcısı, su içme hatırlatıcısı, Pomodoro zamanlayıcısı, İngilizce kelime ezberleme aracı ve yemek tarifi önerileri gibi küçük uygulamalar oluşturabiliyor. Oluşturulan uygulamalar daha sonra arka ekrana sabitlenerek tekrar kullanılabiliyor. Böylece arka ekran, yalnızca telefonun ana ekranındaki içeriklerin küçük bir uzantısı olmaktan çıkıp kişiselleştirilebilir bir yardımcı araca dönüşüyor.

    Xiaomi, yeni özelliğin geçen yıl Xiaomi 17 Pro ile kullanıma sunduğu MiShare arka ekran sisteminin üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Şirkete göre kullanıcılar önceki nesilde uygulama kartlarıyla günde 4 milyondan fazla kez etkileşim kurdu ve her gün 3,5 milyondan fazla duvar kağıdı ekledi. Xiaomi Group Partneri ve Mobil Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing ise arka ekran kullanım ihtiyaçlarının kullanıcıdan kullanıcıya değişebildiğini belirterek, bu yıl daha gelişmiş çözümlerle ekranın kullanım alanını genişlettiklerini söylüyor.

    Xiaomi 18 Pro serisinin bu ay tanıtılması bekleniyor. Şirket, yeni seriyi Xiaomi'nin dijital serisi tarihindeki en büyük yükseltme olarak tanımlıyor. Arka ekranın yanı sıra performans, kamera, batarya ve yapay zeka özelliklerinde de önemli geliştirmeler yapılması bekleniyor.

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