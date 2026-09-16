Xiaomi 18 Pro'da beklenen özellik geliyor: Kendi uygulamalarını oluşturacak

Kendi uygulamasını üretecek
Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, yapay zeka tarafından oluşturulan mini uygulamaları doğrudan telefonun arka ekranında çalıştırabilecek. Böylece Xiaomi'nin önceden hazırladığı sabit widget seçenekleriyle sınırlı kalmak yerine, ihtiyaç duyulan göreve göre yeni uygulamalar oluşturulabilecek. Xiaomi'nin yayınladığı tanıtım videosunda sistemin farklı kullanım senaryoları gösterildi.
Xiaomi, yeni özelliğin geçen yıl Xiaomi 17 Pro ile kullanıma sunduğu MiShare arka ekran sisteminin üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Şirkete göre kullanıcılar önceki nesilde uygulama kartlarıyla günde 4 milyondan fazla kez etkileşim kurdu ve her gün 3,5 milyondan fazla duvar kağıdı ekledi. Xiaomi Group Partneri ve Mobil Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing ise arka ekran kullanım ihtiyaçlarının kullanıcıdan kullanıcıya değişebildiğini belirterek, bu yıl daha gelişmiş çözümlerle ekranın kullanım alanını genişlettiklerini söylüyor.
Xiaomi 18 Pro serisinin bu ay tanıtılması bekleniyor. Şirket, yeni seriyi Xiaomi'nin dijital serisi tarihindeki en büyük yükseltme olarak tanımlıyor. Arka ekranın yanı sıra performans, kamera, batarya ve yapay zeka özelliklerinde de önemli geliştirmeler yapılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: