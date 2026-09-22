Xiaomi 18 Pro Gizlilik Ekranı özelliğiyle gelecek: Detaylar paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, 23 Eylül’de tanıtacağı Xiaomi 18 Pro serisinin ekran teknolojisine ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı. Yeni modeller, ekran seviyesinde çalışan ve yan açılardan görüntüyü büyük ölçüde gizleyen “Smart Privacy Display” teknolojisine sahip olacak.

Xiaomi’nin Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirket, yazılım tabanlı bir filtre veya ekran koruyucu kullanmak yerine gizlilik özelliğini doğrudan OLED panelin piksel yapısına entegre etti. Bu yaklaşım, daha önce Galaxy S26 Ultra’da kullanılan Privacy Display teknolojisine benzer bir çalışma prensibine sahip.

Piksel seviyesinde gizlilik

Xiaomi 18 Pro serisinin ekranı, standart geniş görüş açılı pikseller ile dar görüş açısına sahip özel gizlilik piksellerini bir arada kullanıyor. Bu iki piksel grubu 1:1 oranında düzenlenirken, gizlilik piksellerinin sol ve sağ tarafında ışığın yayılımını sınırlayan mikroskobik fiziksel bariyerler bulunuyor.

Normal ekran modunda iki piksel grubu da çalışıyor ve ekran geleneksel bir amiral gemisi OLED paneli gibi görüntü sunuyor. Gizlilik modu etkinleştirildiğinde ise standart pikseller kapatılıyor ve yalnızca dar açılı gizlilik pikselleri aktif kalıyor.

Tam Boyutta Gör Böylece ekran karşıdan bakıldığında normal şekilde görünmeye devam ederken, 60 derecenin üzerindeki açılarda yan taraftaki parlaklık ön taraftaki seviyenin yaklaşık yüzde 1’ine kadar düşüyor. Xiaomi bu sayede ekrana yandan bakan kişilerin görüntüyü neredeyse tamamen karanlık görmesini hedefliyor.

SuperPixel 2.0 ile daha yüksek alt piksel yoğunluğu

Xiaomi’nin yeni ekran teknolojisinin önemli noktalarından biri de “SuperPixel 2.0” adı verilen tam RGB alt piksel dizilimi. Xiaomi 18 Pro serisi, geleneksel Diamond veya Pentile düzeninden farklı olarak standart RGB şerit yapısını kullanıyor.

Şirketin açıklamasına göre Xiaomi 18 Pro Max yaklaşık 9,5 milyon alt piksele sahip olacak. Xiaomi, bunun geleneksel 2K ekranlara yakın bir alt piksel yoğunluğu sunduğunu ancak güç tüketiminin 1.5K sınıfındaki bir panel seviyesinde kaldığını belirtiyor.

Bu yapı sayesinde gizlilik donanımı devre dışıyken ekranın normal kullanımda görüntü kalitesinden önemli ölçüde ödün vermemesi hedefleniyor. Karşılaştırma açısından Galaxy S26 Ultra’da Diamond Pentile alt piksel düzeni kullanılıyor. Bu yapıda yeşil alt pikseller daha küçük ve tekrarlı şekilde yer alırken kırmızı ve mavi alt pikseller dönüşümlü olarak konumlandırılıyor.

Xiaomi 18 Pro serisinin ekranında yeni M11 ışıldayan malzemenin kullanıldığı da açıklandı. Şirketin verdiği bilgilere göre yeni yeşil ışık yayan malzeme, ışık verimliliğini yüzde 20 oranında artırıyor. Ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesi ise 4.000 nit olarak açıklanıyor.

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Gizlilik modu, yapay zeka ve uygulamalarla otomatikleşebilecek

Xiaomi, Smart Privacy Display özelliğinin yalnızca manuel olarak açılıp kapatılmayacağını da açıkladı. Kullanıcılar özelliği Hızlı Ayarlar üzerinden, fiziksel yapay zeka tuşunu yeniden atayarak veya Xiao AI sesli komutlarıyla etkinleştirebilecek.

Bunun yanında uygulama ve sayfa bazlı otomasyon seçenekleri sunulacak. Örneğin kullanıcılar bankacılık uygulamalarında veya mesajlaşma ekranlarında gizlilik modunun otomatik olarak açılmasını sağlayabilecek.

Ön kamera sensörleri de ekranı izleyen başka bir kişinin olup olmadığını tespit etmek için kullanılabilecek. Sistem, omuz üzerinden ekrana bakan bir kişi algıladığında kullanıcıyı uyarabilecek veya ekranın yan bölümlerini otomatik olarak karartabilecek.

Gizlilik modu belirli konumlarda sürekli açık olacak şekilde de yapılandırılabilecek. Örneğin kullanıcı özelliği iş yerinde otomatik olarak etkinleştirirken evinde devre dışı bırakabilecek.

Xiaomi 18 Pro serisinin 23 Eylül’de Çin’de resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin bazı modellerinin küresel pazara çıkması beklenirken Smart Privacy Display teknolojisinin Çin dışındaki modellerde bulunup bulunmayacağı henüz netleşmiş değil.

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