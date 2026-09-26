Xiaomi 18 Pro için manyetik Pocket Guitar aksesuarı duyuruldu

Arka ekran, Pocket Guitar deneyimini nasıl değiştiriyor?
Xiaomi Pocket Guitar, siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Aksesuarın gövdesi bir menteşe etrafında iki bölüme ayrılacak şekilde tasarlanmış durumda. Bölümlerden birinde kordon düğmelerini temsil eden kontroller bulunurken diğer bölümde kordon hissi oluşturmak amacıyla kabarık çıkıntılara sahip dokulu bir yüzey yer alıyor. Tasarımın yalnızca müzik çalmaya yönelik olmadığı, aksesuar ters yönde katlandığında küçük bir telefon standı olarak da kullanılabildiği belirtiliyor.
Pocket Guitar'ın çalışma sistemi Çin merkezli karaoke ve şarkı söyleme uygulaması Changba üzerine kuruluyor. Aksesuar Bluetooth üzerinden telefona bağlandıktan sonra kullanıcıların uygulama içerisindeki özel performans bölümüne geçmesi gerekiyor. Burada iki farklı kullanım seçeneği bulunuyor ve bu seçenekler, gerçek bir gitarın kontrol mantığını tamamen kopyalamaktan ziyade telefon tabanlı daha basitleştirilmiş bir müzik deneyimi oluşturuyor.
Arka ekran desteği Xiaomi 18 Pro serisiyle sınırlı tutuluyor. Diğer Xiaomi telefonlarında ve iOS 14 veya daha yeni sürümleri kullanan iPhone modellerinde Pocket Guitar'ın Changba uygulamasına bağlanabildiği belirtilse de arka ekran üzerinden performans ve kayıt özellikleri kullanılamıyor. Bu cihazlarda çalma, şarkılara göz atma ve akort işlemleri telefonun ön ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla aksesuarın temel bağlantı özellikleri daha geniş bir cihaz grubuna ulaşırken arka ekranla bütünleşen kullanım senaryosu Xiaomi'nin yeni amiral gemilerine özgü kalıyor.
Aksesuarın içerisinde 630 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve Xiaomi tek şarjla 30 güne kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Şarj işlemi USB Type-C bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor ve telefonla iletişim Bluetooth bağlantısıyla sağlanıyor. Son olarak Pocket Guitar'ın Çin'deki satış fiyatı 599 yuan, yani yaklaşık 90 dolar seviyesinde bulunuyor ve aksesuar JD.com üzerinden satışa sunuluyor. Böylece Xiaomi'nin bu ürünü, akıllı telefonların ikincil ekranlarını yalnızca bildirim veya yardımcı uygulamalar için kullanmak yerine fiziksel aksesuarlarla birleştiren farklı bir kullanım alanını ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: