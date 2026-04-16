Xiaomi 18 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 17 serisinin halefi olacak Xiaomi 18 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda önümüzdeki Eylül ayında tanıtılacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi 18 Pro, geçtiğimiz saatlerde keşfedilen bir sızıntıda ilk kez canlı olarak görüntülendi. Bu görüntüler, cihazın merakla beklenen tasarımına ışık tutuyor.

Ortaya çıkan ilk render görüntüleri, Xiaomi 18 Pro'nun önceki nesilde gördüğümüz arka ekran konseptini devam ettireceğini gösteriyor. Kamera adasıyla bütünleşik geniş yapı korunurken, üçlü kamera kurulumu da benzer şekilde konumlandırılmış durumda. Ayrıca paylaşılan görsellerin henüz erken aşamaya ait olduğunu ve nihai tasarımı birebir yansıtmayabileceğini söyleyelim. Buna rağmen genel hatların büyük ölçüde netleştiği söylenebilir.

Arka yüzeye bakacak olursak, Xiaomi'nin arka ekran yaklaşımını sürdürmesi sürpriz değil. Şirket, bu ekranı sadece görsel bir detay olmaktan çıkarıp daha işlevsel bir arayüze dönüştürmek istiyor. Mevcut modelde çeviri, video çekimlerinde teleprompter ve basit widget desteği gibi işlevler sunuluyordu.

Tam Boyutta Gör Yeni nesilde ise bu ekranın daha bağımsız bir kullanım alanına dönüşmesi bekleniyor. Yani sadece ana ekranın uzantısı olmaktan çıkıp, kendi başına daha fazla işlem gerçekleştirebilen bir yapı sunulacak. Bu neslin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise fiziksel AI tuşu. Cihazın yan tarafına konumlandırılması beklenen bu tuş, yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlayacak.

Tek dokunuşla farklı senaryoları tetikleyebilen bu sistemin, kullanıcıya göre özelleştirilebilir olması planlanıyor. Ayrıca Xiaomi ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon sunarak akıllı ev ürünleri ve hatta elektrikli araçlarla etkileşim kurabileceği de bilgiler arasında.

