Xiaomi 18 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi 18 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi
Ortaya çıkan ilk render görüntüleri, Xiaomi 18 Pro'nun önceki nesilde gördüğümüz arka ekran konseptini devam ettireceğini gösteriyor. Kamera adasıyla bütünleşik geniş yapı korunurken, üçlü kamera kurulumu da benzer şekilde konumlandırılmış durumda. Ayrıca paylaşılan görsellerin henüz erken aşamaya ait olduğunu ve nihai tasarımı birebir yansıtmayabileceğini söyleyelim. Buna rağmen genel hatların büyük ölçüde netleştiği söylenebilir.
Arka yüzeye bakacak olursak, Xiaomi'nin arka ekran yaklaşımını sürdürmesi sürpriz değil. Şirket, bu ekranı sadece görsel bir detay olmaktan çıkarıp daha işlevsel bir arayüze dönüştürmek istiyor. Mevcut modelde çeviri, video çekimlerinde teleprompter ve basit widget desteği gibi işlevler sunuluyordu.
Tek dokunuşla farklı senaryoları tetikleyebilen bu sistemin, kullanıcıya göre özelleştirilebilir olması planlanıyor. Ayrıca Xiaomi ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon sunarak akıllı ev ürünleri ve hatta elektrikli araçlarla etkileşim kurabileceği de bilgiler arasında.