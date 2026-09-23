Şeffaf tasarımlı Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: En güçlü Xiaomi telefon!

Xiaomi 18 Pro modeller kamera özellikleri ile neler sunuyor?
Cihazlar, Xiaomi’nin yeni görüntüleme modeli Legendary Moment ile geliyor. Marka, daha doğal derinlik ve optik tarzda arka plan bulanıklığı da dahil olmak üzere daha kamera benzeri bir görüntü oluşturmak için büyük ölçekli eğitim kullandığını söylüyor. Arka ekran, ana kameralar kullanılarak çekilen selfie'ler için vizör görevi görürken, her iki telefonda da 50 MP selfie kamera bulunuyor.
Xiaomi'nin çift 200 MP kurulumu, alışılmadık derecede kamera ağırlıklı Pro Max sezonunda geliyor. Apple'ın iPhone 18 Pro Max'i, değişken diyaframlı ana kamera da dahil olmak üzere üç adet 48 MP arka kamera kullanıyor. Vivo X500 Pro Max, 200 MP ZEISS telefoto, 4K/240 fps video ve isteğe bağlı 400 mm genişletici ile karşılık verirken, OPPO'nun Find X10 Pro Max'i üç adet 200 MP arka kamera ile daha da ileri gidiyor.
Bunların hiçbiri bize hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini söylemiyor ancak Xiaomi, 2026 amiral gemisi kamera donanımında rekabete katılıyor.
Yeni Snapdragon çipleri, dev bataryalar ve daha akıllı ekranlar
Batarya kapasitesi de öne çıkan bir diğer özellik. Pro modelde 7.000 mAh, Pro Max modelinde ise 8.500 mAh kapasiteli pil bulunuyor ve her ikisinde de 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği var. Küresel modellerin daha düşük kapasitede bataryayla geleceği söyleniyor.
Xiaomi 18 Pro, 6.4 inç 2436 x 1120 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahipken; 18 Pro Max 6.9 inç 2624 x 1208 çözünürlüğe sahip ekran sunuyor. Her iki ekran da 4.000 nit tepe parlaklığa, 2.160Hz PWM karartmaya, BT.2020 kapsama alanına, Dragon Crystal Glass 3.0'a ve Xiaomi'nin donanım tabanlı akıllı gizlilik ekranına sahip düz 120Hz LTPO Super Pixel 2.0 RGB OLED paneller kullanıyor. Ana ve arka ekranlardaki çerçevelerin 0.99 mm'ye kadar inceltildiği belirtiliyor.
Xiaomi ayrıca 2020 yılında Mi 10 Ultra Transparent Edition’da görülen tasarımı yeniden canlandıran şeffaf arka yüzlü Satellite modelini tanıttı.
Xiaomi 18 Pro Max fiyatı ne kadar?
Xiaomi 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 5999 CNY (895 dolar), Xiaomi 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 6999 CNY (1.044 dolar). 16GB/1TB depolama alanlı şeffaf model de 10999 CNY (1.641 dolar) fiyatla satışa sunulacak. Model, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
Xiaomi 18 Pro
- 12GB + 256GB: 5.999 CNY (895 $)
- 12GB + 512GB: 6.999 CNY (1.044 $)
- 16GB + 512GB: 7.999 CNY (1.19 4$)
- 16GB + 1TB: 8.999 CNY (1.343 $)
Xiaomi 18 Pro Max
- 12GB + 256GB: 6.999 CNY (1.045 $)
- 12GB + 512GB: 7.999 CNY (1.193 $)
- 16GB + 512GB: 8.999 CNY (1.343 $)
- 16GB + 1TB: 9.999 CNY (1.492 $)
Xiaomi 18 Pro serisi için ön siparişler Çin'de Xiaomi'nin online mağazası üzerinden açıldı. Xiaomi, cihazların bu yıl içinde küresel olarak da satışa sunulacağını paylaştı. Telefonların mavi, pembe, beyaz ve siyah renk seçeneklerie bulunuyor.
Xiaomi 18 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- Bellek: 12GB, 16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1
- Arka kamera: 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı)
- Ön kamera: 50MP (f/2.2, OV51D sensör)
- Batarya: 8.500 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- Yazılım: Xiaomi HyperOS 4
- Diğer: Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik
- Boyut ve ağırlık: 163.39 x 77.6 x 8.39 mm, 235 g
Xiaomi 18 Pro özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 2436 x 1220, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
- Bellek: 12GB, 16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1
- Arka kamera: 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı)
- Ön kamera: 50MP (f/2.2, OV51D sensör)
- Batarya: 7.000 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- Yazılım: Xiaomi HyperOS 4
- Diğer: Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik
- Boyut ve ağırlık: 151.8 x 72 x 8.46 mm, 203 g
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