Şeffaf tasarımlı Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: En güçlü Xiaomi telefon!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, çift 200MP Leica kamerayı devasa batarya, geliştirilmiş arka ekran, donanım düzeyinde ekran gizliliği ve Qualcomm'un en yeni amiral gemisi çipleriyle birleştiren Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max telefonlarını tanıttı.

Xiaomi 18 Pro modeller kamera özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da aynı Leica üçlü kamera kurulumunu kullanıyor: LOFIC ve OIS özellikli 200MP 1/1.28 inç, f/1.67 Light Fusion 960L sensör; 102 derecelik görüş alanı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 50MP OV51D Leica Ultrawide sensör; ve 200MP 1/1.56 inç periskop telefoto lens. İkincisi, OIS, f/2.4 diyafram açıklığı, 75mm doğal odak uzaklığı, 3.2x optik zoom ve iddia edilen 12.8x kayıpsız zoom özelliğine sahip. Bu telefoto lens ayrıca, yakın çekimler için 12 cm'den odaklanmayı sağlayan çift gruplu kayar odaklama tasarımını kullanıyor. Xiaomi, Pro Max telefoto lensin selefine göre %83 daha fazla ışık yakaladığını söylüyor.

Cihazlar, Xiaomi’nin yeni görüntüleme modeli Legendary Moment ile geliyor. Marka, daha doğal derinlik ve optik tarzda arka plan bulanıklığı da dahil olmak üzere daha kamera benzeri bir görüntü oluşturmak için büyük ölçekli eğitim kullandığını söylüyor. Arka ekran, ana kameralar kullanılarak çekilen selfie'ler için vizör görevi görürken, her iki telefonda da 50 MP selfie kamera bulunuyor.

Xiaomi'nin çift 200 MP kurulumu, alışılmadık derecede kamera ağırlıklı Pro Max sezonunda geliyor. Apple'ın iPhone 18 Pro Max'i, değişken diyaframlı ana kamera da dahil olmak üzere üç adet 48 MP arka kamera kullanıyor. Vivo X500 Pro Max, 200 MP ZEISS telefoto, 4K/240 fps video ve isteğe bağlı 400 mm genişletici ile karşılık verirken, OPPO'nun Find X10 Pro Max'i üç adet 200 MP arka kamera ile daha da ileri gidiyor.

Bunların hiçbiri bize hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini söylemiyor ancak Xiaomi, 2026 amiral gemisi kamera donanımında rekabete katılıyor.

Yeni Snapdragon çipleri, dev bataryalar ve daha akıllı ekranlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelirken, Xiaomi 18 Pro Max Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 çipten güç alıyor. Yapay zeka destekli 2.86 inç 120Hz arka OLED ekran, yapay zekayla oluşturulan uygulama kartlarıyla birlikte tek parça şeffaf cam panelin altında yer alıyor. Özelleştirilebilir yapay zeka düğmesini de unutmamak gerek. Her ikisi de UWB, ultrasonik parmak izi okuyucu ve IP66/IP68/IP69 korumasını destekliyor. Xiaomi ayrıca daha iyi dokunsal geri bildirim için daha büyük doğrusal motorlar yerleştirirken, 18 Pro Max üç hoparlörlü bir sisteme sahip.

Batarya kapasitesi de öne çıkan bir diğer özellik. Pro modelde 7.000 mAh, Pro Max modelinde ise 8.500 mAh kapasiteli pil bulunuyor ve her ikisinde de 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği var. Küresel modellerin daha düşük kapasitede bataryayla geleceği söyleniyor.

Xiaomi 18 Pro, 6.4 inç 2436 x 1120 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahipken; 18 Pro Max 6.9 inç 2624 x 1208 çözünürlüğe sahip ekran sunuyor. Her iki ekran da 4.000 nit tepe parlaklığa, 2.160Hz PWM karartmaya, BT.2020 kapsama alanına, Dragon Crystal Glass 3.0'a ve Xiaomi'nin donanım tabanlı akıllı gizlilik ekranına sahip düz 120Hz LTPO Super Pixel 2.0 RGB OLED paneller kullanıyor. Ana ve arka ekranlardaki çerçevelerin 0.99 mm'ye kadar inceltildiği belirtiliyor.

Xiaomi ayrıca 2020 yılında Mi 10 Ultra Transparent Edition’da görülen tasarımı yeniden canlandıran şeffaf arka yüzlü Satellite modelini tanıttı.

Xiaomi 18 Pro Max fiyatı ne kadar?

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Xiaomi 18 Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 5999 CNY (895 dolar), Xiaomi 18 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatı ise 6999 CNY (1.044 dolar). 16GB/1TB depolama alanlı şeffaf model de 10999 CNY (1.641 dolar) fiyatla satışa sunulacak. Model, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

Xiaomi 18 Pro

12GB + 256GB: 5.999 CNY (895 $)

12GB + 512GB: 6.999 CNY (1.044 $)

16GB + 512GB: 7.999 CNY (1.19 4$)

16GB + 1TB: 8.999 CNY (1.343 $)

Xiaomi 18 Pro Max

12GB + 256GB: 6.999 CNY (1.045 $)

12GB + 512GB: 7.999 CNY (1.193 $)

16GB + 512GB: 8.999 CNY (1.343 $)

16GB + 1TB: 9.999 CNY (1.492 $)

Xiaomi 18 Pro serisi için ön siparişler Çin'de Xiaomi'nin online mağazası üzerinden açıldı. Xiaomi, cihazların bu yıl içinde küresel olarak da satışa sunulacağını paylaştı. Telefonların mavi, pembe, beyaz ve siyah renk seçeneklerie bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Max özellikleri

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Ekran : 6.9 inç, 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran

: 6.9 inç, 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Bellek : 12GB, 16GB LPDDR5X RAM

: 12GB, 16GB LPDDR5X RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1

: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1 Arka kamera : 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı)

: 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı) Ön kamera : 50MP (f/2.2, OV51D sensör)

: 50MP (f/2.2, OV51D sensör) Batarya : 8.500 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj

: 8.500 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj Bağlanabilirlik : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Yazılım : Xiaomi HyperOS 4

: Xiaomi HyperOS 4 Diğer : Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik

: Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik Boyut ve ağırlık: 163.39 x 77.6 x 8.39 mm, 235 g

Xiaomi 18 Pro özellikleri

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Ekran : 6.4 inç, 2436 x 1220, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran

: 6.4 inç, 2436 x 1220, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Bellek : 12GB, 16GB LPDDR5X RAM

: 12GB, 16GB LPDDR5X RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1

: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1 Arka kamera : 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı)

: 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı) Ön kamera : 50MP (f/2.2, OV51D sensör)

: 50MP (f/2.2, OV51D sensör) Batarya : 7.000 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj

: 7.000 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj Bağlanabilirlik : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Yazılım : Xiaomi HyperOS 4

: Xiaomi HyperOS 4 Diğer : Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik

: Xiaomi MiMo LLM, Xiaomi Gizlilik Ekranı kontrolleri, AON kullanıcı tanıma, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Üçlü hoparlör, IP68 toz ve su geçirmezlik Boyut ve ağırlık: 151.8 x 72 x 8.46 mm, 203 g

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