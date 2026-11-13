Xiaomi Türkiye lansmanı 17 Kasım'da: Xiaomi 18 Pro ve fazlası geliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Xiaomi, 17 Kasım’da düzenleyeceği Türkiye lansmanında yeni amiral gemisi ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğin odağında arka ekranı ve güçlü Snapdragon işlemcisiyle dikkat çeken Xiaomi 18 Pro serisi yer alacak. Lansmanda ayrıca AMOLED ekranlı Watch S5, Smart Band 11 ve markanın ilk klipsli kulaklığı Xiaomi Clip de teknoseverlerin beğenisine sunulacak. Merakla beklenen canlı yayın, 17 Kasım saat 16.00’da dijital platformlardan takip edilebilecek.
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Xiaomi 18 Pro Max 17 Kasım’da Türkiye’ye geliyor
Xiaomi 18 Pro Max, 2nm süreciyle üretildiği ve 5.01GHz'e varan saat hızlarına ulaştığı belirtilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciden güç alıyor. Akıllı telefonların bordo, mavi, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Xiaomi Türkiye, son olarak X platformu üzerinden “#Xiaomi18ProSerisi ile keşfedilecek daha çok şey var. Tüm detaylar için 17 Kasım'daki Xiaomi Lansmanı'nı bekle!” paylaşımını yaptı.
Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 ve Xiaomi Clip de satışa sunulacak
Akıllı saat, 466x466 piksel çözünürlüğe, 352 ppi piksel yoğunluğuna ve 3000 nite kadar tepe parlaklığına sahip 1.32 inç AMOLED ekranla geliyor. Cihazda 590 mAh kapasiteli bataryanın yanı sıra, kandaki oksijen sensörü, kalp atış hızı monitörü, ortam ışığı sensörü, dijital pusula, barometre, jiroskop ve ivmeölçer gibi sağlık ve aktivite sensörleri bulunuyor.
Xiaomi etkinlikte ayrıca ilk klipsli kulaklığı Xiaomi Clip’i tanıtacak. Açık tasarımlı TWS kulaklık, grafit siyahı, buz moru, inci beyazı ve kum altın gibi çeşitli renk seçenekleriyle şirketin global web sitesinde yerini aldı. Klips tasarımlı bu kulaklık, 20 Hz ile 48.000 Hz arasında frekans tepkisi sunuyor. Açık kulak tasarımı sayesinde kullanıcılar, bir yandan sesleri dinlerken diğer yandan çevrelerinde olup bitenleri de duyabilecek.
Xiaomi Türkiye lansmanı saat kaçta, nerede izlenecek?
Xiaomi 18 Pro serisi, Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11, Xiaomi Clip ve sürpriz ürünlerin geleceği 17 Kasım Xiaomi etkinliği TSİ 16.00’da başlayacak ve YouTube, X ve Xiaomi canlı yayın sayfasından izlenebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: