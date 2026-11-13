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    Xiaomi Türkiye lansmanı 17 Kasım'da: Xiaomi 18 Pro ve fazlası geliyor

    Xiaomi 18 Pro Max 17 Kasım'da Türkiye'ye geliyor. Her ne kadar lansmanın yıldızı yeni Xiaomi 18 Pro serisi olacak olsa da, o gün başka ürünler de ülkemizde satışa sunulacak.

    Xiaomi 18 Pro Max Türkiye lansmanı 17 Kasım Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 Kasım'da büyük bir küresel etkinliğe hazırlanıyor. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max akıllı telefonların yanı sıra Watch S5 41mm, Smart Band 11, klipsli kulaklık (Xiaomi Clip) Türkiye’de satışa çıkacak.

    Xiaomi 18 Pro Max 17 Kasım’da Türkiye’ye geliyor

    Xiaomi 18 Pro Max Türkiye tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 17 Kasım'daki lansman etkinliğinin ana odak noktası olacak. Akıllı telefonlar, arka kısımda ikinci bir ekran ve üçlü kamera sistemi taşıyor. Xiaomi, amiral gemisi serisinin kırmızı versiyonuna dair bir tanıtım görseli de paylaştı.

    Xiaomi 18 Pro Max, 2nm süreciyle üretildiği ve 5.01GHz'e varan saat hızlarına ulaştığı belirtilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciden güç alıyor. Akıllı telefonların bordo, mavi, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Xiaomi Türkiye, son olarak X platformu üzerinden “#Xiaomi18ProSerisi ile keşfedilecek daha çok şey var. Tüm detaylar için 17 Kasım'daki Xiaomi Lansmanı'nı bekle!” paylaşımını yaptı.

    Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 ve Xiaomi Clip de satışa sunulacak

    Xiaomi Türkiye 17 Kasım lansman ürünleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch S5 41mm, çeşitli renk seçenekleriyle sunulacak. Şirketin global sitesinde, florokauçuk kayışlı siyah ve açık mavi modellerin yanı sıra deri kayışlı seramik beyazı versiyonun olacağı belirtiliyor.

    Akıllı saat, 466x466 piksel çözünürlüğe, 352 ppi piksel yoğunluğuna ve 3000 nite kadar tepe parlaklığına sahip 1.32 inç AMOLED ekranla geliyor. Cihazda 590 mAh kapasiteli bataryanın yanı sıra, kandaki oksijen sensörü, kalp atış hızı monitörü, ortam ışığı sensörü, dijital pusula, barometre, jiroskop ve ivmeölçer gibi sağlık ve aktivite sensörleri bulunuyor.

    Xiaomi etkinlikte ayrıca ilk klipsli kulaklığı Xiaomi Clip’i tanıtacak. Açık tasarımlı TWS kulaklık, grafit siyahı, buz moru, inci beyazı ve kum altın gibi çeşitli renk seçenekleriyle şirketin global web sitesinde yerini aldı. Klips tasarımlı bu kulaklık, 20 Hz ile 48.000 Hz arasında frekans tepkisi sunuyor. Açık kulak tasarımı sayesinde kullanıcılar, bir yandan sesleri dinlerken diğer yandan çevrelerinde olup bitenleri de duyabilecek.

    Xiaomi Türkiye lansmanı saat kaçta, nerede izlenecek?

    Xiaomi 18 Pro serisi, Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11, Xiaomi Clip ve sürpriz ürünlerin geleceği 17 Kasım Xiaomi etkinliği TSİ 16.00’da başlayacak ve YouTube, X ve Xiaomi canlı yayın sayfasından izlenebilecek.

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