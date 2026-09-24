Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max: Apple mı, Xiaomi mi?

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 18 Pro lansmanından kısa bir süre sonra Xiaomi de yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtttı. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, Qualcomm’un en yeni işlemcileri, hem ön hem de arkada muhteşem ekranları, güçlü kameraları, gizlilik odaklı ekranları ve fazlasıyla 2026’nın en iyi Android telefonları arasında olmaya aday. Yalnızca donanım değil, tasarım noktasında da özellikle kırmızı şeffaf Xiaomi 18 Pro Max modeli dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi, telefonun bu yıl içinde global olarak da satışa sunulacağının müjdesini verdi. Türkiye fiyatı merakla beklenen Xiaomi 18 Pro Max’in en büyük rakiplerinden biri de iPhone 18 Pro Max. Peki, Xiaomi 18 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max arasındaki farklar neler, hangisi daha iyi?

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İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vs Apple A20 Pro çip

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Pro, Xiaomi'nin bir ilk olarak herhangi bir akıllı telefon işlemcisi için 5 GHz'e kadar çıkabilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle geliyor. Saat hızındaki artışın yanı sıra Xiaomi, %35 GPU performans artışı, %40 GPU güç tüketiminde düşüş ve %80 NPU çıkarım hızında artış, Qualcomm'un lansmanda vaat ettiği gibi genel işlem gücünde %15 artış olduğunu belirtiyor.

Xiaomi 18 Pro Max ise aynı işlemci ailesinin daha güçlü bir versiyonu olan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Bu işlemci de 5 GHz'e kadar çıkıyor ancak Geekbench verilerine göre çekirdek düzeni biraz farklı; 5.11 GHz'de çalışan iki ana çekirdek, 4.03 GHz'de çalışan üç performans çekirdeği ve 2.74 GHz'de çalışan üç verimlilik çekirdeği içeriyor. Qualcomm ve Xiaomi bunu, yeni GPU ve NPU mimarisi, daha iyi ısı transferi için OFFSET PoP çip paketi ve yeni buhar odası döngülü soğutma sistemiyle donatılmış gerçek amiral gemisi olarak tanıtıyor.

Qualcomm'a göre, Extreme sürümü dünyanın en hızlı mobil CPU'suna sahip, çığır açan yapay zeka yetenekleri sunuyor ve gelişmiş performans sağlıyor.

iPhone 18 Pro Max ise Apple A20 Pro çip ile geliyor. A19 Pro için kullanılan 3nm sınıfı işlemden daha düşük olan 2nm işlem kullanılarak üretilen bu çip, Apple'a verimliliği ve transistör yoğunluğunu iyileştirme konusunda daha fazla olanak tanıdı. Çip, 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, CPU/GPU mimarisine entegre edilmiş Neural Accelerators, çift 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Apple, GPU'nun A19 Pro'ya göre %40'a kadar daha hızlı olduğunu, Neural Engine’in ise yaklaşık iki kat daha fazla yapay zeka işleme kapasitesi sunduğunu belirtiyor.

Önemli bir değişiklik ise paketleme. Apple'ın M serisi Mac çiplerinden ilham alan A20 Pro, işlemci yongasını doğrudan çipin termal yoluna yerleştirmek yerine bellekle yan yana yerleştiriyor. Bu, ısı transferini iyileştiriyor ve işlemcinin buhar odasına daha doğrudan bağlanmasını sağlıyor. Bu buhar odası, iPhone 17 Pro sisteminin yüzey alanının üç katı büyüklüğünde. Apple, bu kombinasyonun %40'a kadar daha iyi sürekli performans sağladığını iddia ediyor. Bu iyileşmenin, sıradan internette gezinme ve mesajlaşmadan ziyade oyun oynama, video düzenleme ve yoğun cihaz içi yapay zeka uygulamaları sırasında daha belirgin olacağı öngörülüyor.

Kamera: Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max

Tam Boyutta Gör Her iki cihazda da üçlü arka kamera kurulumu görüyoruz ancak Xiaomi 18 Pro Max'te 200MP ana kamera mevcut. Kamera noktasında, hem iPhone 18 Pro Max hem de Xiaomi 18 Pro Max oldukça iddialı.

Xiaomi 18 Pro Max, 1/1.28 inç boyutunda ve Light Hunter 960 olarak adlandırılan 200 MP ana kamera ile geliyor. Telefonda tam odak uzaklığına sahip üçlü Leica kamera kurulumu görüyoruz; LOFIC ve OIS özellikli 200MP 1/1.28 inç, f/1.67 Light Fusion 960L sensör, 102 derecelik görüş alanı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 50MP OV51D Leica Ultrawide sensör ve 200MP 1/1.56 inç periskop telefoto lens. Telefoto kamera, OIS, f/2.4 diyafram açıklığı, 75mm doğal odak uzaklığı, 3.2x optik zoom ve iddia edilen 12.8x kayıpsız zoom özelliğine sahip.

Xiaomi'nin yeni Legendary Moment görüntüleme sistemi, görüntü çıktısını iyileştirmek için cihaz içi işlemeyi bulut tabanlı işlemeyle birleştiriyor. Yapay zeka özellikleri ayrıca çekim yerleri önerebiliyor, kompozisyonu analiz edebiliyor, filtreleri eşleştirebiliyor ve portre rehberliği sağlayabiliyor.

iPhone 18 Pro Max ise, geniş açılı, ultra geniş açılı ve 4x telefoto lensten oluşan üçlü 48 megapiksel kamera bulunuyor. Ön tarafta ise çerçeveyi otomatik olarak genişletebilen ya da dikey yönde yatay selfie'ler çekebilen 18 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Ancak asıl önemli nokta şu; Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max’in ana kamerasında ilk defa değişken diyaframlı sistem kullandı. Bu diyafram, daha fazla ışık girmesi için açılabilen veya daha az ışık girmesi için kapanabilen altı ayrı bıçaktan oluşuyor. Diyaframı, kamera lensi için bir perde gibi düşünebilirsiniz: Tamamen açıkken çok fazla ışık giriyor, biraz kapalıyken daha az ışık geçiyor. Bu özellik, yaratıcı şekillerde kullanabileceğiniz ışık miktarı üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Ana kamera f/1.48 ile bir iPhone'da şimdiye kadar kullanılan en geniş diyaframa sahip; bu da düşük ışıkta ve gece fotoğraf çekerken, video kaydederken fark yaratacak harika bir özellik. Varsayılan olarak, diyafram, ana kameranın kapsadığı 1x ile 3.9x büyütme aralığında çekim yaparken, sahne için en iyi sonucu verecek şekilde otomatik olarak kendini ayarlıyor.

iPhone 18 Pro Max’te kamera uygulaması manuel ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyan profesyonel kontroller sunuyor. Objektif diyaframını seçebiliyor, deklanşör hızını seçebiliyor, beyaz dengesini ayarlayabiliyor ve hatta odaklamayı kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz.

iPhone 18 Pro ile gelen yeni kamera özelliklerinden biri de, Odak Takibi (Focus Tracking). Bu özellik, hem fotoğraflarda hem de videolarda çalışıyor. Odaklanmasını istediğiniz şeye -örneğin bir kişiye veya evcil hayvana- çift dokunmanız yeterli oluyor; üstte, takip ettiğiniz nesnenin etrafında sarı bir çerçeveyle değişen Odak Takibi işareti çıkıyor.

Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max: Ekran farklılıkları

Tam Boyutta Gör Her iki cihaz da 6.9 ​​inç ekrana sahip olsa da, her iki telefonu da ters çevirdiğinizde fark hemen ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro Max, dikdörtgen kamera adasıyla standart alışılan tasarımı korurken, Xiaomi 18 Pro Max kamera bölümünde ikinci bir ekran sunuyor. İkinci ekran, Xiaomi 17 Pro Max modelinde de vardı. Dynamic Back Display olarak adlandırılan ekran, gerçek zamanlı bildirimler, selfie önizlemeleri sağlamak ve duvar kağıtlarıyla da özelleştirilebilmek üzere tasarlanmış.

Xiaomi 18 Pro Max’te ayrıca Samsung’un Galaxy S26 Ultra telefonunda gördüğümüz “Privacy Display” özelliği yer alıyor. Ekran, Galaxy S26 Ultra’daki gibi yandan görünümü kısıtlayarak insanların ekranınıza 60 dereceden daha geniş açılardan bakmalarını engelliyor. Ayrıca, ekranın geri kalanını etkilemeden bildirimler ve widget'lar üzerinde de çalışabiliyor. Ancak, Xiaomi'nin bu teknolojiye yaklaşımı, bölünmüş ekran modunda kullanılan uygulamalara (belki yalnızca bir uygulamayı gizlemek istersiniz, diğerini değil) ve belirli konum ve uygulama bildirimlerine (bazı açılır pencereler diğerlerinden daha riskli olabiliyor) uygulanabiliyor.

İsimlerinin son derece benzer olması bir yana, hem Xiaomi 18 Pro Max hem de iPhone 18 Pro Max, Android veya iOS tutkunları için mükemmel amiral gemisi akıllı telefonlar olmaya aday görünüyor.

Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max karşılaştırma Model Xiaomi 18 Pro Max iPhone 18 Pro Max Ekran 6.9 inç, 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO / Yeni Nesil Dinamik Arka Ekran 6.9 inç, 2868 x 1320, 120Hz ProMotion, 3000 nit, Super Retina XDR İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Apple A20 Pro çip Bellek 12GB, 16GB RAM 12GB RAM Depolama 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Arka kamera 200MP ana kamera (Light Fusion 960L sensör, f/1.67, OIS) + 200MP telefoto kamera (Samsung HP5 sensör, f/2.4, OIS, 75mm odak uzaklığı, 12cm makro) + 50MP ultra geniş açılı kamera (OV51D sensör, f/2.45, 102 derece görüş alanı) Değişken diyaframa sahip 48MP Fusion Ana Kamera (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) + 48MP Fusion Ultra geniş (13 mm, ƒ/2.2) + 48MP Fusion Telefoto (4 kat), ƒ/2.8 diyafram) Ön kamera 50MP (f/2.2, OV51D sensör) 18MP Center Stage (ƒ/1.9) Batarya 8500 mAh, 100W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj 5391 mAh Yazılım Xiaomi HyperOS 4 iOS 27 Bağlanabilirlik 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, UWB, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Yazılım: Xiaomi HyperOS 4 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, USB-C USB 3 destekli (10 Gbps’ye kadar) Boyut ve ağırlık 163.39 x 77.6 x 8.39 mm, 235 g 163.4 x 78 x 8.75 mm, 249 gr Fiyat 12GB + 256GB: 1.045 dolar 12GB + 512GB: 1.193 dolar 16GB + 512GB: 1.343 dolar 16GB + 1TB: 1.492 dolar 12GB + 256GB: 1.299 dolar 12GB + 512GB: 1.499 dolar 12GB + 1TB: 1.899 dolar 12GB + 2TB: 2.499 dolar

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Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max karşılaştırma

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