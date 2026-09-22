Xiaomi 18 Pro serisi çift 200MP kamera ile geliyor: İlk görüntüler paylaşıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi telefon serisini 23 Eylül’de Çin'de tanıtacak. Xiaomi 18 Pro serisinin arka tarafında çift 200MP Leica kamera kurulumuna sahip olacağı kesinleşti. Ana kamera büyük 1/1.28 inç sensöre sahip olacak. Marka, yeni modellerin ne kadar iyi fotoğraf çektiğini göstermek için kamera örnekleri de paylaştı.

Xiaomi 18 Pro Gizlilik Ekranı'yla gelecek: Detaylar paylaşıldı 6 sa. önce eklendi

Xiaomi 18 Pro kamera özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi 18 Pro serisinin çift 200MP Leica kamera ile geleceği kesinleşti. Bunlardan biri ana kamera ve 1/1.28 inç sensör boyutuna sahip. Diğer 200MP kamera ise telefoto sensörve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. Xiaomi ayrıca bu kameranın 75 mm odak uzaklığına sahip olduğunu ve 3.2x optik zoom desteği sunduğunu söylüyor. Xiaomi 17 Pro serisi, 115 mm odak uzaklığına ve 5x optik zoom desteğine sahip 50 MP periskop telefoto lense sahip.

200 MP telefoto lensle ilgili paylaşılan bir diğer önemli detay ise, f/2.4 diyafram açıklığına sahip olması. Önceki modellerde f/3.0 lens mevcut. Teknik özelliklere göre, bu periskop sensör daha fazla ışık alabiliyor ve 75 mm odak uzaklığı sayesinde iyi nesne izolasyonu sağlayarak detay açısından zengin fotoğraflar çekebiliyor.

Xiaomi, yeni 200 MP Leica kurulumunun nasıl sonuçlar vereceğini merak edenler için örnek fotoğraflar da paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar, hem ana kamera hem de telefoto kamerayla çekilmiş görüntülerden oluşuyor.

23 Eylül'de tanıtılacak

Xiaomi 18 Pro serisinin arka kamera kurulumunda yer alacak üçüncü sensör hakkında henüz bir bilgi yok ancak önceki modellerde bulunan ultra geniş açılı sensörün aynısı olması bekleniyor. Xiaomi’nin 23 Eylül'deki lansman etkinliğinden önce yayınlayacağı tanıtım videoları aracılığıyla telefonlar hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 18 Pro modelleri çift 200 MP kamera ile geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: