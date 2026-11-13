Xiaomi 18 Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı: Beklenen destek yolda

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xiaomi, yeni amiral gemisi 18 Pro serisinin arka ekran detaylarını duyurdu. 17 Kasım'daki lansman öncesinde doğrulanan bilgilere göre küçük ekran; Google Maps, Spotify ve YouTube Music desteği sunacak. Kullanıcılar ana ekranı açmadan harita yönlendirmelerini görebilecek, müziği yönetebilecek ve yapay zeka ile özel arayüzler oluşturabilecek. Yenilikçi arka ekran teknolojisi, böylece ilk kez küresel pazarda kullanıcılarla buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in arka ekranıyla ilgili ayrıntıları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Xiaomi 17 Pro serisiyle tanıtılan bu ekran, yeni modellerle birlikte ilk kez küresel pazara taşınacak. Şirket de 17 Kasım'daki global lansman öncesinde arka ekranın yalnızca bildirimleri görüntülemekten ibaret olmadığını göstermek istiyor.

Arka ekran artık daha yetenekli

Xiaomi'nin doğruladığı bilgilere göre Google Maps, Spotify ve YouTube Music uygulamaları yeni arka ekranı destekleyecek. Böylece kullanıcılar, telefonun arka tarafındaki küçük ekran üzerinden bazı uygulama işlevlerine erişebilecek.

Spotify ve YouTube Music, arka ekranda müzik kontrolü sunacak. Kullanıcılar oynatılan parçayı görebilecek, albüm kapaklarını görüntüleyebilecek ve müzik oynatımını kontrol edebilecek. Google Maps tarafında ise navigasyon yönergeleri doğrudan arka ekrana taşınacak. Bu sayede telefonun ana ekranını açmadan yönlendirmeleri takip etmek mümkün olacak.

Bunların yanında bildirim görüntüleme ve arka kameralarla selfie çekme gibi işlevler de sunulacak. Xiaomi'nin Hava Durumu uygulaması da arka ekranla uyumlu olacak. Böylece ekran, yalnızca belirli uygulamalara özel bir alan olmaktan çıkarak günlük kullanımda daha fazla işlev üstlenebilecek.Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise yapay zeka destekli arka ekran uygulamaları. Xiaomi Group Pazarlama Direktörü Xu Fei tarafından paylaşılan gösterime göre kullanıcılar, görmek istedikleri arayüzü veya işlevi tarif ederek "Back Display GenAI" uygulamaları oluşturabilecek.

Xiaomi 18 Pro serisi 17 Kasım'da tanıtılacak

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi, arka ekran tasarımını ilk olarak Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kullanmıştı. Ancak bu cihazlar tüm pazarlarda resmi olarak satışa sunulmamıştı. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in küresel lansmanı, bu özelliğin uluslararası kullanıcılara ulaşması açısından da önem taşıyor.

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17 Kasım'da gerçekleştirilecek tanıtımda arka ekranın desteklediği uygulamaların yanı sıra diğer özelliklerin de netleşmesi bekleniyor. Şimdilik Xiaomi'nin doğruladığı uygulama desteği iyi bir başlangıç olsa da arka ekranın günlük kullanımda ne kadar işlevsel olacağını kapsamlı kullanım testleri gösterecek.

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