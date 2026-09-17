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    Xiaomi 18 Pro'nun gerçek görselleri ortaya çıktı: Kamera tasarımında önemli değişiklik

    Xiaomi'nin yakında gelecek olan yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro'nun gerçek görselleri sızdırıldı. Önemli kamera yükseltmeleri sunacak olan cihaz, kamera tasarımında önemli bir değişiklikle gelecek.

    Xiaomi 18 Pro'nun gerçek görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 18 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan gerçek cihaz fotoğrafları, telefonların arka tasarımı ve kamera sistemi hakkında daha net bir fikir veriyor.

    Paylaşılan görseller, Xiaomi 18 Pro serisinin arka kamera modülünde önemli bir tasarım değişikliğine işaret ediyor. Kameraların, geçen yılki modelin aksine çıkıntı yapmadığı ve arkadaki ekranla aynı hizada olduğu görünüyor. Bu sayede, arka kamera tasarımı daha bütünleşik ve şık görünürken, masa üzerinde telefonun sallanma problemi de ortadan kalkacak.

    Xiaomi 18 Pro beklenen kamera özellikleri

    Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro'nun Leica imzalı üçlü kamera sistemi, 17 mm ile 75 mm arasında bir odak uzaklığı aralığı sunacak. Bu da ultra geniş açıdan telefoto çekimlere kadar daha kullanışlı bir optik aralık anlamına geliyor.

    En dikkat çekici değişikliklerden biri periskop telefoto kamerada gerçekleşecek. Xiaomi'nin yeni modelde periskop telefoto kamerayı 3,2x optik yakınlaştırmaya yükselttiği belirtiliyor. Ana kameranın ise f/1.67 diyaframa, telefoto kameranın da f/2.4 diyaframa sahip olacağı aktarılıyor.

    Daha geniş diyafram açıklığı özellikle ana kamerada düşük ışık koşullarında daha fazla ışığın sensöre ulaşmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte gerçek kamera performansının sensör boyutu, görüntü işleme algoritmaları ve diğer donanım özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekecek.

    Xiaomi 18 Pro bu ay tanıtılacak

    Xiaomi, 18 Pro serisinin bu ay tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı. Şirket yeni seriyi, numaralı dijital serisinin tarihindeki en büyük yükseltme olarak nitelendiriyor. Yeni modellerde performans, kamera, pil ömrü ve yapay zeka özellikleri başta olmak üzere birden fazla alanda önemli geliştirmeler bekleniyor. 

    Arka ekran da gelişmeye devam ediyor

    Xiaomi 18 Pro'nun tasarımındaki en dikkat çekici unsurlardan biri olmaya devam etmesi beklenen ikincil ekran hakkında da yeni bilgiler paylaşıldı. Xiaomi'nin aktardığı verilere göre, arka ekrandaki uygulama kartlarıyla gerçekleştirilen günlük etkileşimlerin sayısı 4 milyonu geçti. Ayrıca her gün arka ekrana 3,5 milyondan fazla duvar kağıdı eklendiği belirtiliyor. Bu veriler, Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl Pro modellerinde kullanıma sunduğu arka ekran özelliğinin kullanıcılar tarafından farklı kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıldığını gösteriyor. Xiaomi 18 Pro ile birlikte şirketin bu ekranın kullanım alanlarını daha da genişletmesi bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/09/17/xiaomi-18-pro-real-life-images-surface-rear-cameras-sit-flush-with-the-display-unlike-17-pro/ https://m.weibo.cn/detail/5343759626666353
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