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    Xiaomi 18 Pro serisi için küresel lansman tarihi açıklandı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in küresel pazara çıkış tarihini duyurdu. Ancak uluslararası modellerde batarya kapasitesi düşebilir.

    Xiaomi 18 Pro serisi için küresel lansman tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 18 Pro serisinin küresel lansman takvimini resmen açıkladı. Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda serinin Kasım ayında dünya genelinde satışa sunulacağını doğruladı. Böylece geçen yıl yalnızca Çin pazarında kalan Pro modellerinin bu kez uluslararası pazara açılacağı kesinleşmiş oldu.

    Hatırlanacağı üzere Xiaomi, Eylül 2025'te Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Ancak Pro ve Pro Max modelleri Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulmamış, küresel pazara yalnızca standart model çıkmıştı. Xiaomi 18 Pro serisiyle bu stratejinin değişmesi bekleniyor.

    Xiaomi 18 Pro serisinin özellikleri neler?

    Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül'de Çin'de tanıtılmıştı. Her iki model de çift 200 megapiksel Leica kamera sistemi ve arka tarafta ikincil ekranla geliyor. İşlemci tarafında ise modeller arasında farklılık bulunuyor. Çin pazarındaki Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alırken 7.000 mAh batarya taşıyor. Pro Max modeli ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci ve 8.500 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

    Küresel modellerin bataryası küçülebilir

    Öte yandan Avrupa'daki perakende listelemeleri, küresel sürümlerde batarya kapasitesinin düşürülebileceğine işaret ediyor. İtalyan perakendeci Epto'nun kayıtlarına göre Xiaomi 18 Pro, Çin sürümündeki 7.000 mAh yerine 6.000 mAh batarya ve 90W şarj desteğiyle sunulabilir. Pro Max modelinde ise kapasitenin 8.500 mAh'den 7.050 mAh seviyesine düşeceği, 100W şarj desteğinin korunacağı belirtiliyor.

    Hindistan tarafında da Xiaomi 18 Pro için daha önce bazı işaretler verilmişti. Ancak gelen iddialara göre ülkede yalnızca standart Pro modelinin satışa çıkması, Pro Max'in ise atlanması mümkün. Ayrıca Hindistan sürümünün Avrupa'da listelenen daha küçük bataryalı donanım yerine Çin versiyonuyla aynı özellikleri taşıyabileceği öne sürülüyor.

    Xiaomi henüz ülke bazında satış tarihlerini, küresel modellerin tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını açıklamadı. Kasım ayındaki lansmanla birlikte bu ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

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    Köfteci Yusuf

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