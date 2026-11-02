Xiaomi 18 Pro serisi için küresel lansman tarihi açıklandı

Hatırlanacağı üzere Xiaomi, Eylül 2025'te Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Ancak Pro ve Pro Max modelleri Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulmamış, küresel pazara yalnızca standart model çıkmıştı. Xiaomi 18 Pro serisiyle bu stratejinin değişmesi bekleniyor.
Xiaomi 18 Pro serisinin özellikleri neler?
Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül'de Çin'de tanıtılmıştı. Her iki model de çift 200 megapiksel Leica kamera sistemi ve arka tarafta ikincil ekranla geliyor. İşlemci tarafında ise modeller arasında farklılık bulunuyor. Çin pazarındaki Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alırken 7.000 mAh batarya taşıyor. Pro Max modeli ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci ve 8.500 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.
Küresel modellerin bataryası küçülebilir
Öte yandan Avrupa'daki perakende listelemeleri, küresel sürümlerde batarya kapasitesinin düşürülebileceğine işaret ediyor. İtalyan perakendeci Epto'nun kayıtlarına göre Xiaomi 18 Pro, Çin sürümündeki 7.000 mAh yerine 6.000 mAh batarya ve 90W şarj desteğiyle sunulabilir. Pro Max modelinde ise kapasitenin 8.500 mAh'den 7.050 mAh seviyesine düşeceği, 100W şarj desteğinin korunacağı belirtiliyor.
Hindistan tarafında da Xiaomi 18 Pro için daha önce bazı işaretler verilmişti. Ancak gelen iddialara göre ülkede yalnızca standart Pro modelinin satışa çıkması, Pro Max'in ise atlanması mümkün. Ayrıca Hindistan sürümünün Avrupa'da listelenen daha küçük bataryalı donanım yerine Çin versiyonuyla aynı özellikleri taşıyabileceği öne sürülüyor.
Xiaomi henüz ülke bazında satış tarihlerini, küresel modellerin tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını açıklamadı. Kasım ayındaki lansmanla birlikte bu ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Köfteci Yusuf