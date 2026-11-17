Yapay Zeka Özeti:
- Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve Pro Max'in Türkiye ön satış tarihi 10 Aralık olarak duyuruldu. Gücünü Snapdragon 8 Elite serisinden alan cihazlar, Leica imzalı 200 megapiksel kameraları, gelişmiş ekran gizlilik teknolojisi ve 7000 mAh seviyesine ulaşan güçlü bataryalarıyla öne çıkıyor. Merak edilen Türkiye fiyatlarının da ön satış gününe kadar netleşmesi bekleniyor.
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Xiaomi 18 Pro serisi neler sunuyor?
Xiaomi 18 Pro serisi, kamera tarafında Leica iş birliğini sürdürüyor. Her iki modelde de 200 megapiksel ana kamera ve periskop telefoto kamera bulunuyor. Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen6 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun arka kamera kurulumunda 1/1,28 inç sensör boyutuna sahip 200 megapiksel ana kamera, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor.
Xiaomi 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle geliyor. Kamera tarafında standart Pro modeline benzer bir kurulum tercih edilmiş. Ancak ana kamerada LOFIC teknolojisi de bulunuyor. Bu sistemin özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde ışık ve detay yakalama kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.
Her iki model de 12,8x seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma ve 12 cm mesafeden makro çekim yapabiliyor. Ayrıca telefonlarda Galaxy S26 Ultra'dakine benzer bir gizlilik ekranı özelliği bulunuyor. Bu özellik, ekrandaki içeriğin farklı açılardan görülmesini sınırlandırarak kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlıyor. Xiaomi 18 Pro, 6,4 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bir ekran taşıyor. Modelde 6.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.
Serinin daha büyük modeli Xiaomi 18 Pro Max ise 6,9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında ekranla geliyor. Batarya kapasitesi de 7.050 mAh. Xiaomi 18 Pro serisinin Türkiye ön satışları 10 Aralık'ta başlayacak. Ancak modellerin Türkiye fiyatları ve satışa sunulacak bellek-depolama seçenekleri henüz paylaşılmış değil. Bu ayrıntıların ön satış tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: