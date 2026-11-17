Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve Pro Max'in Türkiye ön satış tarihi 10 Aralık olarak duyuruldu. Gücünü Snapdragon 8 Elite serisinden alan cihazlar, Leica imzalı 200 megapiksel kameraları, gelişmiş ekran gizlilik teknolojisi ve 7000 mAh seviyesine ulaşan güçlü bataryalarıyla öne çıkıyor. Merak edilen Türkiye fiyatlarının da ön satış gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları için Türkiye takvimi netleşti. Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 10 Aralık tarihinde ön satışa açılacak. Bugün küresel lansmanları gerçekleştirilecek modellerin Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Xiaomi 18 Pro serisi neler sunuyor?

Xiaomi 18 Pro serisi, kamera tarafında Leica iş birliğini sürdürüyor. Her iki modelde de 200 megapiksel ana kamera ve periskop telefoto kamera bulunuyor. Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen6 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun arka kamera kurulumunda 1/1,28 inç sensör boyutuna sahip 200 megapiksel ana kamera, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Xiaomi 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle geliyor. Kamera tarafında standart Pro modeline benzer bir kurulum tercih edilmiş. Ancak ana kamerada LOFIC teknolojisi de bulunuyor. Bu sistemin özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde ışık ve detay yakalama kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Her iki model de 12,8x seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma ve 12 cm mesafeden makro çekim yapabiliyor. Ayrıca telefonlarda Galaxy S26 Ultra'dakine benzer bir gizlilik ekranı özelliği bulunuyor. Bu özellik, ekrandaki içeriğin farklı açılardan görülmesini sınırlandırarak kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlıyor. Xiaomi 18 Pro, 6,4 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bir ekran taşıyor. Modelde 6.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye lansmanı 17 Kasım'da: İşte detaylar 4 gün önce eklendi

Serinin daha büyük modeli Xiaomi 18 Pro Max ise 6,9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında ekranla geliyor. Batarya kapasitesi de 7.050 mAh. Xiaomi 18 Pro serisinin Türkiye ön satışları 10 Aralık'ta başlayacak. Ancak modellerin Türkiye fiyatları ve satışa sunulacak bellek-depolama seçenekleri henüz paylaşılmış değil. Bu ayrıntıların ön satış tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 18 Pro serisinin Türkiye ön satış tarihi açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: