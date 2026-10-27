Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Avrupa fiyatları sızdırıldı
Bildiğiniz gibi Xiaomi, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i geçtiğimiz eylül ayında Çin'de tanıtmış ve kısa süre sonra modellerin küresel pazara geleceğini doğrulamıştı. Yeni listelemeler ise Avrupa versiyonlarının Çin modellerinden bazı noktalarda ayrılacağını gösteriyor. Epto'nun listelemelerine göre Xiaomi 18 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 1.398,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 1.591,90 euro fiyatla satışa sunulacak.
Avrupa modellerinde batarya küçülüyor
Listelemelerin en dikkat çekici noktalarından biri batarya kapasitesi. Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa versiyonunda 6.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj bulunuyor. Çin modelinde ise 7.000 mAh batarya ve 100W şarj desteği sunuluyor. Xiaomi 18 Pro Max'te fark daha da büyük. Avrupa modeli 7.050 mAh bataryaya sahipken Çin'deki versiyon 8.500 mAh kapasite sunuyor. Buna karşın şarj tarafında 100W desteği korunuyor.
Avrupa modellerinin işlemci tarafında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6, 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciden güç alıyor. Her iki telefon da HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor.
Epto'nun fiyatları daha önce ortaya çıkan 1.449 euro ve 1.849 euro seviyesindeki başlangıç fiyatlarından biraz daha düşük. Ancak perakendecinin listelemelerinde sıra dışı fiyatlandırmalar görülebildiği için kesin Avrupa tavsiye edilen satış fiyatlarının resmi lansmanla netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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