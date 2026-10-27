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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları küresel lansman öncesinde Avrupa'da ortaya çıktı. İtalya merkezli perakendeci Epto, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini internet sitesinde listelerken cihazların Avrupa fiyatlarını, renk seçeneklerini ve bazı teknik özelliklerini paylaştı.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Avrupa fiyatları sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Xiaomi, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i geçtiğimiz eylül ayında Çin'de tanıtmış ve kısa süre sonra modellerin küresel pazara geleceğini doğrulamıştı. Yeni listelemeler ise Avrupa versiyonlarının Çin modellerinden bazı noktalarda ayrılacağını gösteriyor. Epto'nun listelemelerine göre Xiaomi 18 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 1.398,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 1.591,90 euro fiyatla satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Pro Max ise Avrupa'da 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle listeleniyor. Modelin fiyatı 1.783,90 euro olarak görülürken bazı beyaz ve Velvet Red renkli versiyonlar 1.761,90 euro fiyat taşıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki model de Avrupa'da siyah, beyaz ve Velvet Red renk seçenekleriyle listelenmiş. Çin'de standart modeller siyah, beyaz, pembe ve mavi renklerle sunulurken kırmızı renk yalnızca 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip Transparent Special Edition modelinde bulunuyor. Avrupa versiyonunda ise kırmızı renk standart seçenek haline geliyor.

Avrupa modellerinde batarya küçülüyor

Listelemelerin en dikkat çekici noktalarından biri batarya kapasitesi. Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa versiyonunda 6.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj bulunuyor. Çin modelinde ise 7.000 mAh batarya ve 100W şarj desteği sunuluyor. Xiaomi 18 Pro Max'te fark daha da büyük. Avrupa modeli 7.050 mAh bataryaya sahipken Çin'deki versiyon 8.500 mAh kapasite sunuyor. Buna karşın şarj tarafında 100W desteği korunuyor.

Avrupa modellerinin işlemci tarafında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6, 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciden güç alıyor. Her iki telefon da HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor.

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Epto'nun fiyatları daha önce ortaya çıkan 1.449 euro ve 1.849 euro seviyesindeki başlangıç fiyatlarından biraz daha düşük. Ancak perakendecinin listelemelerinde sıra dışı fiyatlandırmalar görülebildiği için kesin Avrupa tavsiye edilen satış fiyatlarının resmi lansmanla netleşmesi bekleniyor.

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Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Avrupa fiyatları sızdırıldı

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