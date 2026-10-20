Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları ve batarya kapasiteleri sızdı

    İddialara göre fiyatlar 1.449 eurodan başlayıp 1.849 euroya kadar çıkarken Avrupa modellerinin batarya kapasiteleri de Çin sürümlerine kıyasla daha düşük olacak.

    Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin Avrupa fiyatları ve batarya kapasiteleri sızdırıldı. İddialara göre serinin en pahalı modeli 1.849 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazların batarya kapasiteleri ise Çin sürümüne göre daha düşük olacak.

    Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları

    Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. 256 GB kapasiteli sürümün 1.449 euro, 512 GB kapasiteli sürümün ise 1.649 euro fiyatla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Telefonun siyah, Kozmik Mavi, Kadife Kırmızı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacağı da iddialar arasında.

    Xiaomi 18 Pro Max'in ise Avrupa'da yalnızca 512 GB depolama alanına sahip sürümle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Bu model için belirtilen 1.849 euroluk fiyat, aynı depolama kapasitesine sahip iPhone 18 Pro Max'in Avrupa tavsiye edilen satış fiyatıyla aynı seviyede.

    Avrupa modellerinin bataryaları daha küçük olacak

    Sızıntıda telefonların batarya kapasitelerine de yer veriliyor. Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa sürümünde 6.000 mAh nominal kapasiteli bir batarya bulunacağı belirtiliyor. Bu kapasitenin 6.100, 6.150 veya 6.200 mAh olarak pazarlanması bekleniyor. Xiaomi 18 Pro'nun Çin versiyonunun 7.000 mAh bataryasıyla karşılaştırıldığında Avrupa modelinde önemli bir kapasite düşüşü söz konusu olacak.

    Xiaomi 18 Pro Max'in Avrupa sürümünde ise 7.050 mAh nominal kapasiteli batarya kullanılacağı iddia ediliyor. Bu değerin tipik kapasite olarak yaklaşık 7.200 mAh şeklinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın Çin versiyonu ise 8.500 mAh kapasiteli bataryayla piyasaya çıkmıştı.

    Şarj özellikleri açısından Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa sürümünün 90W kablolu şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Xiaomi 18 Pro Max ise Çin modellerinde olduğu gibi 100W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Her iki telefonun da 50W kablosuz şarj desteğini koruyacağı aktarılıyor.

    Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin Avrupa enerji etiketlerinin yayımlanmış olması, cihazların Avrupa lansmanının yakın olduğuna işaret ediyor. Etiketlerde batarya kapasitelerin yüzde 80'inin altına düşmeden önce en az 1.000 şarj döngüsüne dayanabildiği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otobid yorum 1.3 multijet motor ömrü hızlı giden atın boku seyrek düşer airbag lambası söndürme oblivion remastered türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum