Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları ve batarya kapasiteleri sızdı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin Avrupa fiyatları ve batarya kapasiteleri sızdırıldı. İddialara göre serinin en pahalı modeli 1.849 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazların batarya kapasiteleri ise Çin sürümüne göre daha düşük olacak.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları

Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. 256 GB kapasiteli sürümün 1.449 euro, 512 GB kapasiteli sürümün ise 1.649 euro fiyatla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Telefonun siyah, Kozmik Mavi, Kadife Kırmızı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacağı da iddialar arasında.

Xiaomi 18 Pro Max'in ise Avrupa'da yalnızca 512 GB depolama alanına sahip sürümle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Bu model için belirtilen 1.849 euroluk fiyat, aynı depolama kapasitesine sahip iPhone 18 Pro Max'in Avrupa tavsiye edilen satış fiyatıyla aynı seviyede.

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Avrupa modellerinin bataryaları daha küçük olacak

Sızıntıda telefonların batarya kapasitelerine de yer veriliyor. Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa sürümünde 6.000 mAh nominal kapasiteli bir batarya bulunacağı belirtiliyor. Bu kapasitenin 6.100, 6.150 veya 6.200 mAh olarak pazarlanması bekleniyor. Xiaomi 18 Pro'nun Çin versiyonunun 7.000 mAh bataryasıyla karşılaştırıldığında Avrupa modelinde önemli bir kapasite düşüşü söz konusu olacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Avrupa sürümünde ise 7.050 mAh nominal kapasiteli batarya kullanılacağı iddia ediliyor. Bu değerin tipik kapasite olarak yaklaşık 7.200 mAh şeklinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın Çin versiyonu ise 8.500 mAh kapasiteli bataryayla piyasaya çıkmıştı.

Şarj özellikleri açısından Xiaomi 18 Pro'nun Avrupa sürümünün 90W kablolu şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Xiaomi 18 Pro Max ise Çin modellerinde olduğu gibi 100W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Her iki telefonun da 50W kablosuz şarj desteğini koruyacağı aktarılıyor.

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin Avrupa enerji etiketlerinin yayımlanmış olması, cihazların Avrupa lansmanının yakın olduğuna işaret ediyor. Etiketlerde batarya kapasitelerin yüzde 80'inin altına düşmeden önce en az 1.000 şarj döngüsüne dayanabildiği belirtiliyor.

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Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Avrupa fiyatları sızdırıldı

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