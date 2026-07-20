Xiaomi 18 serisi beklenenden erken geliyor: Bir model rafa kalkacak

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi telefonları Xiaomi 18 serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sızıntılara göre şirket, Xiaomi 18 serisinin lansman takvimini öne çekmeye hazırlanırken, yıllardır sürdürdüğü Ultra model stratejisinde de değişikliğe gidebilir.

Xiaomi 18 Ultra için planlar değişti

Asya pazarından gelen bilgilere göre Xiaomi 18 serisinin Hindistan'da aralık ayında tanıtılması planlanıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, Xiaomi amiral gemisi modellerini ilk kez yıl sonu alışveriş dönemine yetiştirmiş olacak. Önceki nesiller ise genellikle Çin lansmanının ardından küresel pazara yılın ilk çeyreğinde sunuluyordu.

Rapora göre yeni seri üç modelden oluşacak. Bunlar Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olacak. En dikkat çekici detay ise Xiaomi 18 Ultra modelinin geliştirilmediği ve şirketin en üst seviye modeli olarak Pro Max'i konumlandırmayı planladığı iddiası. Sızıntıda yer alan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro Max, Hindistan pazarında sınırlı sayıda satışa sunulacak.

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Bu stratejinin daha önce Ultra modellerinde uygulanan sınırlı dağıtım politikasına benzer olacağı belirtiliyor. Standart ve Pro modellerin ise daha geniş çapta satışa çıkması bekleniyor. Şu an için Xiaomi, Xiaomi 18 serisinin çıkış tarihi, model isimleri veya Ultra modelinin geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle iddiaların doğrulanması için şirketten gelecek resmi duyuruların beklenmesi gerekiyor.

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Xiaomi 18 serisi erken geliyor: Ultra modeli rafa mı kalkıyor?

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