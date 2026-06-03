Xiaomi 18 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: 6.4 inç ekran, 7.000 mAh batarya

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18 serisini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Yeni serinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon ailesi olması bekleniyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda seri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Xiaomi 18'de ekran boyutu büyüyeyecek

Sızıntıya göre standart Xiaomi 18 modeli, selefinden biraz daha büyük olan 6,4 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Kullanıcıların “orta boy” olarak değerlendirebileceği bu panelin 19.5:9 görüntü oranına, yuvarlatılmış köşelere, son derece ince ve simetrik çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca düz ekran tasarımını koruyacak olan cihazın, daha net görüntüler sunan etkin 2K çözünürlükle gelmesi bekleniyor.

Digital Chat Station, Xiaomi 18 Pro serisinin ise tamamen yeni ve özel bir ekran teknolojisiyle donatılacağını öne sürüyor. Yeni ekranın yanı sıra kamera sistemleri, pil teknolojisi ve genel donanım tarafında da önemli iyileştirmeler yapılacağı ifade ediliyor. Özellikle çift 200 megapiksel kamera kurulumu ve silikon-karbon pil teknolojisi, serinin öne çıkan yenilikleri arasında gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Pil kapasitesiyle ilgili bir soruya yanıt veren kaynak, cihazın yaklaşık 7.000 mAh seviyesinde bir bataryaya sahip olacağını belirtti. Kesin kapasite açıklanmasa da, pil ömrünün kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacağı vurgulanıyor. Aynı bataryanın hem standart Xiaomi 18’de hem de benzer ekran boyutuna sahip Pro modelinde kullanılması bekleniyor.

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Xiaomi 18 Pro Max, 8.500 mAh'lik devasa pille gelebilir

Öte yandan Xiaomi 18 Pro Max’in serinin en büyük modeli olacağı ve 6,9 inç boyutunda 2K OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alabileceği ve 8.500 mAh kapasiteli dev bir pille gelebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin arka tarafta yer alan ikinci ekran tasarımını koruyacağını ortaya koyuyor. Ancak bu ekranın önceki nesillere kıyasla çok daha fazla işlev sunacağı belirtiliyor.

Buna ek olarak, başka bir sızıntı kaynağı olan Smart Pikachu, Xiaomi’nin ikincil ekranlar için yapay zeka destekli masaüstü deneyimleri üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu özelliklerin yalnızca Xiaomi 18 Pro modellerinde değil, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu olması beklenen ve şimdilik Xiaomi 18 Fold olarak anılan modelin dış ekranında da kullanılabileceği söyleniyor.

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Xiaomi 18 serisiyle ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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