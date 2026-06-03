Xiaomi 18 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: 6.4 inç ekran, 7.000 mAh batarya

Xiaomi 18'de ekran boyutu büyüyeyecek
Sızıntıya göre standart Xiaomi 18 modeli, selefinden biraz daha büyük olan 6,4 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Kullanıcıların “orta boy” olarak değerlendirebileceği bu panelin 19.5:9 görüntü oranına, yuvarlatılmış köşelere, son derece ince ve simetrik çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca düz ekran tasarımını koruyacak olan cihazın, daha net görüntüler sunan etkin 2K çözünürlükle gelmesi bekleniyor.
Digital Chat Station, Xiaomi 18 Pro serisinin ise tamamen yeni ve özel bir ekran teknolojisiyle donatılacağını öne sürüyor. Yeni ekranın yanı sıra kamera sistemleri, pil teknolojisi ve genel donanım tarafında da önemli iyileştirmeler yapılacağı ifade ediliyor. Özellikle çift 200 megapiksel kamera kurulumu ve silikon-karbon pil teknolojisi, serinin öne çıkan yenilikleri arasında gösteriliyor.
Xiaomi 18 Pro Max, 8.500 mAh'lik devasa pille gelebilir
Öte yandan Xiaomi 18 Pro Max’in serinin en büyük modeli olacağı ve 6,9 inç boyutunda 2K OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alabileceği ve 8.500 mAh kapasiteli dev bir pille gelebileceği de iddialar arasında yer alıyor.
Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin arka tarafta yer alan ikinci ekran tasarımını koruyacağını ortaya koyuyor. Ancak bu ekranın önceki nesillere kıyasla çok daha fazla işlev sunacağı belirtiliyor.
Buna ek olarak, başka bir sızıntı kaynağı olan Smart Pikachu, Xiaomi’nin ikincil ekranlar için yapay zeka destekli masaüstü deneyimleri üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu özelliklerin yalnızca Xiaomi 18 Pro modellerinde değil, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu olması beklenen ve şimdilik Xiaomi 18 Fold olarak anılan modelin dış ekranında da kullanılabileceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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