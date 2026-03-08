Xiaomi 18 sızıntısı: Yapay zeka düğmesi ve AI destekli kalem geliyor

Xiaomi 18, yapay zeka düğmesi ve AI kalemiyle etkileşimi yeniden tanımlayabilir
Akıllı telefon üreticileri son yıllarda yapay zekayı ürünlerinin merkezine yerleştirmeye çalışıyor. Ancak çoğu marka bu yetenekleri yalnızca yazılım özellikleri üzerinden sunarken Xiaomi'nin planı fiziksel kontrolleri yeniden gündeme getiriyor. Xiaomi 18'de bulunacağı iddia edilen özel AI düğmesi, kullanıcıların belirli yapay zeka görevlerine tek dokunuşla erişebilmesini sağlayacak. Sızıntılara göre bu düğme sabit bir komut yerine kullanım alışkanlıklarını analiz ederek bağlama duyarlı kısayollar sunabilecek. Örneğin kullanıcı sık sık not alma uygulamasını açıyorsa düğme bu işlemi doğrudan tetikleyebilir veya kamera, çeviri ya da sesli asistan gibi görevleri otomatik olarak öneren bir yapı sunabilir.
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım