Xiaomi 18 sızıntısı: Yapay zeka düğmesi ve AI destekli kalem geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında yapay zeka odaklı rekabet hız kazanırken, Xiaomi 18 ile ilgili yeni sızıntılar şirketin bu alana farklı bir yaklaşımla girmeye hazırlandığını gösteriyor. Xiaomi’nin tam kapsamlı geliştirilmiş etkileşim deneyimi olarak tanımladığı bu model, hem standart akıllı telefonlarda hem de katlanabilir cihazlarda ortak bir yapay zeka ekosistemi kurma girişimi olabilir.

Xiaomi 18, yapay zeka düğmesi ve AI kalemiyle etkileşimi yeniden tanımlayabilir

Akıllı telefon üreticileri son yıllarda yapay zekayı ürünlerinin merkezine yerleştirmeye çalışıyor. Ancak çoğu marka bu yetenekleri yalnızca yazılım özellikleri üzerinden sunarken Xiaomi’nin planı fiziksel kontrolleri yeniden gündeme getiriyor. Xiaomi 18’de bulunacağı iddia edilen özel AI düğmesi, kullanıcıların belirli yapay zeka görevlerine tek dokunuşla erişebilmesini sağlayacak. Sızıntılara göre bu düğme sabit bir komut yerine kullanım alışkanlıklarını analiz ederek bağlama duyarlı kısayollar sunabilecek. Örneğin kullanıcı sık sık not alma uygulamasını açıyorsa düğme bu işlemi doğrudan tetikleyebilir veya kamera, çeviri ya da sesli asistan gibi görevleri otomatik olarak öneren bir yapı sunabilir.

Tam Boyutta Gör Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise katlanabilir Xiaomi cihazları için geliştirilen yapay zeka destekli stylus kalem. Stylus teknolojisi yeni bir kavram olmasa da AI entegrasyonu bu alanda yeni kullanım senaryoları oluşturabilir. Kalemin gelişmiş el yazısı tanıma sistemine sahip olacağı ve çizim sırasında akıllı öneriler sunabileceği belirtiliyor. Bu tür özellikler özellikle not alma, çizim ve üretkenlik odaklı kullanım senaryolarında faydalı olabilir. Örneğin el yazısıyla alınan notların otomatik biçimlendirilmesi veya çizimlerde yapay zeka destekli düzenleme araçlarının sunulması gibi senaryolar üzerinde çalışıldığı tahmin ediliyor.

